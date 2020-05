Polsko-włoski sposób jak zarobić na strachu przed 5G. Stary pendrive za 1400 złotych

Mieszkający w Wielkiej Brytanii Anna Grochowalska i Valerio Laghezza sprzedawali produkt o nazwie 5GBioShield. Urządzenie miało rzekomo chronić użytkowników przed siecią 5G.

5GBioShield kosztuje obecnie ok. 1400 złotych (283 funty), ale wcześniej był jeszcze droższy. Można było też dostać je taniej, przy zakupie większej ilości urządzeń.

Na stronie internetowej producenta 5GBioShield jest opisany jako „zapewniający ochronę domu i rodziny, dzięki poręcznemu holograficznemu nanowarstwowemu katalizatorowi, który można nosić lub umieścić w pobliżu smartfona lub innego urządzenia emitującego prąd elektryczny, promieniowanie lub pole elektromagnetyczne”.

Można też przeczytać, iż „poprzez proces oscylacji kwantowej 5GBioShield równoważy i ponownie harmonizuje niepokojące częstotliwości, wynikające z mgły elektrycznej, wywoływanej przez urządzenia, takie jak laptopy, telefony bezprzewodowe, Wi-Fi, tablety i podobne”.

Co ciekawe, urządzenia miały być rekomendowane przez członka komitetu doradczego ds. 5G z urzędu miasta w Glastonbury.

Dziennikarze BBC i brytyjska policja postanowiła sprawdzić, czym w rzeczywistości jest ów urządzenie. Okazało się, że Polka i Włoch sprzedawali… stare pendrive’y.

Żeby było zabawniej była to tania wersja o pojemności 128 MB. Do starego pendrive’a przyczepiono jedynie tworzywo sztuczne i naklejkę.

"The "5GBioShield" is a "quantum holographic catalyzer technology for the balance and harmonisation of the harmful effects of imbalanced electric radiation," promising to mitigate the alleged harmful effects of 5G."

It's been found to just be a 128 MB USB drive. It's also $350. pic.twitter.com/0Fk4kintHs

— Le Poutine De Thallanor (@thallanor) May 28, 2020