Wojciech Cejrowski z OSTRYM wpisem na Facebooku. Boleśnie uderza w PiS

Podróżnik Wojciech Cejrowski dodał mocny wpis na Facebooku. Publicysta twierdzi, że PiS nie jest już partią katolicką. Ma co najmniej trzy powody, by tak sądzić.

Wojciech Cejrowski udostępnił na swoim profilu na Facebooku komentarz Internauty, który informuje o kolejnej już „pacyfikacji” pielgrzymki na Jasną Górę.

Pątnicy odwiedzają klasztor od 365 lat i żadna wcześniejsza zaraza ich nie zatrzymała. Dopiero rząd PiS może doprowadzić do przerwania wielowiekowej tradycji.

To sprawiło, że nawet najbardziej oddani poplecznicy rządu zaczęli się zastanawiać – co on takiego sobą reprezentuje? Według Cejrowskiego na pewno nie jest to katolicyzm.

„W mojej ocenie #PiS odszedł od katolicyzmu. Wolno mu, ale nie wolno jednocześnie oszukiwać ludzi, że PiS nadal jest po stronie Kościoła. Bo nie jest” – napisał podróżnik.

Do tej opinii przekonały go trzy kwestie: „1. rozganianie pielgrzymki 2. aborcja 3. obrona sędziego, który prowadził niemoralne życie z mężczyzną”.

To rzeczywiście trzy elementy do których PiS podchodzi w wyjątkowo niekonserwatywny sposób. Przypomnijmy, że co do aborcji, to Konfederacja jest jedyną siłą sejmową, która chce zatrzymania aborcji eugenicznej. Jest to proceder pozwalający na zabijanie nienarodzonych tylko za to, że mogą urodzić się chorzy.