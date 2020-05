Wracają połączenia lotnicze. Nowe zasady w samolotach i na lotniskach. Obowiązek wypełniania kart z danymi lokalizacyjnymi

W poniedziałek rozpocznie się przywracanie lotniczych połączeń pasażerskich. Najpierw będą to loty krajowe, dalej europejskie i na koniec międzykontynentalne, ale tylko tam, gdzie sytuacja epidemiczna jest pod kontrolą. Pasażerów będą obowiązywać zasady bezpieczeństwa.

Loty krajowe rozpoczną się w najbliższy poniedziałek, 1 czerwca. Drugim etapem będą loty po Europie, a trzecim – po całym świecie. Terminy jeszcze nie są znane.

PLL LOT na razie ruszy do 8 miast. Będą to loty: do trzech razy dziennie na trasie Warszawa-Gdańsk; do dwóch razy dziennie z Warszawy do Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry oraz raz dziennie z Krakowa do Gdańska. Pierwszym rejsem będzie lot z Warszawy do Szczecina.

Nowy reżim sanitarny w samolotach i na lotniskach

Nowe zasady zostały przygotowane na podstawie wytycznych Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) i Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz naszego Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS).

Na terminale będą mogły wchodzić tylko osoby, które podróżują, bez osób odprowadzających. Pasażerom będzie mierzona temperatura za pomocą kamer termowizyjnych – graniczną temperaturą jest 38 stopni Celsjusza.

Na lotniskach obowiązywać będzie również dystans społeczny rozumiany jako zachowanie 1,5 m odstępu między ludźmi. Trzeba będzie także nosić maseczkę. Ograniczone będzie też korzystanie z usług i obiektów lotniskowych np. placów zabaw, czy palarni.

Nowością będzie obowiązek wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia, zgodnie z instrukcją przewoźnika, jeszcze przed odlotem samolotu.

Z kolei lotniska mają zapewnić dostęp do środków dezynfekcyjnych oraz płatnych dyspenserów z maseczkami ochronnymi. W celu ograniczenia bezpośredniego kontaktu między pasażerami a pracownikami lotnisk, np. w punktach informacji, kontroli paszportowej czy odprawy, zostaną zainstalowane ekrany ochronne. Pracownicy lotnisk będą zaopatrzeni w sprzęt ochronny, a terminale będą regularnie czyszczone i dezynfekowane.

Maseczki przez cały lot

Na pokładach samolotów personel będzie nosił maseczki oraz rękawiczki. Pasażerowie będą zobowiązani do zakrywania maseczką ust i nosa przez cały lot. Maseczki powinno zmieniać się co cztery godziny. W samolotach ograniczony zostanie serwis pokładowy, tak by maksymalnie zmniejszyć bezpośredni kontakt pasażerów z załogą.

Napoje i przekąski będą serwowane w indywidualnych opakowaniach. Pasażerowie będą zobowiązani do wypełnienia Karty Lokalizacji Podróżnego przed lądowaniem.

Zaleca się ponadto do ograniczenia bagażu podręcznego, a po przylocie powinniśmy bezzwłocznie opuścić terminal.