Za tydzień rząd „odmraża” kina. Właściciele jednak nie chcą ich otwierać

Od 6 czerwca w Polsce znowu można będzie iść do kina. Właściciele multipleksów nie zamierzają otwierać swoich sal.

Premier Mateusz Morawiecki i minister kultury Piotr Gliński ogłosili, że 6 czerwca rusza czwarty etap odmrażania gospodarki. W jego ramach będą mogły zostać otworzone kina i teatry.

Jednak nie będą one działać tak jak przed wprowadzeniem obostrzeń. W ramach „bezpieczeństwa” sale będą mogły być wypełnione tylko do połowy.

Natomiast najgorszy jest jednak drugi punkt nowego reżimu. Zakłada on, że w trakcie oglądania filmu w kinie widzowie muszą pozostać w maseczkach.

Właściciele kin oceniają, że szczególnie ten drugi punkt nie spotka się z akceptacją widzów. Ponadto w kinach wciąż jest niewiele premier – większość wytwórni przesunęła je nawet o rok.

„Rzeczpospolita” zwróciła się z pytaniami o otwieranie swoich sal do trzech największych sieci kin w Polsce. Są to izraelskie Cinema City, należący do Agory Helios oraz brytyjskie Multikino. Wszystkie trzy nie zamierzają otwierać się w przyszłym tygodniu.

– Cinema City w Polsce zdecydowało o przesunięciu daty otwarcia swoich kin do czasu otrzymania jasnych wytycznych odnośnie obostrzeń w jakich kina mogą być otwarte i dopóki nie będzie możliwe dostarczenie naszym klientom rozrywki i wrażeń kinowych z pełną ofertą najnowszych premier. (…) Gdy tylko pojawią się jasne informacje na temat ograniczeń, a daty premier dużych produkcji filmowych zostaną potwierdzone, firma ogłosi datę otwarcia kin – wyjaśniło swoje stanowisko Cinema City.

– Nie otworzymy kin 6 czerwca. Jestem zaskoczony tak wczesną datą. Czekamy na szczegółowe zasady reżimu, który powinniśmy zastosować – stwierdził Tomasz Jagiełło, prezes Heliosa.

– Mając na względzie bezpieczeństwo i komfort naszych pracowników oraz widzów, kina sieci Multikino będą otwierane stopniowo w późniejszym terminie. O planowanej dacie otwarcia poszczególnych kin sieci Multikino poinformujemy w kolejnych komunikatach – stwierdził Paweł Śwista, prezesa Multikina.

