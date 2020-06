Artur Dziambor: Gdy już myślałem, że to były najgłupsze pomysły pojawia się on, Rzecznik Praw Dziecka

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak zaapelował do nauczycieli, aby ostatnie trzy miesiące nauki nie sprawiły, że uczniowie będą mieli problem z promocją do kolejnej klasy. Do propozycji RPD odniósł się na Twitterze Artur Dziambor, poseł Konfederacji.

Najprawdopodobniej uczniowie nie wrócą już w tym roku szkolnym do normalnego trybu nauki. – Myślę, że temat edukacji, takiej, którą pamiętamy do marca nie wchodzi już grę. Zaczyna się etap podsumowań, rad pedagogicznych – ocenił na antenie Radia ZET Pawlak.

Jednocześnie Rzecznik Praw Dziecka zaapelował do nauczycieli o złagodzenie kryteriów oceniania w związku z problemami, z jakimi muszą mierzyć się uczniowie po wprowadzeniu nauki zdalnej.

– Na radach pedagogicznych do tych arytmetycznych wyników, które wychodzą z ocen jednostkowych, sprawdzianów, klasówek po prostu zróbmy „plus jeden”. Proszę o to, by oceny dla wszystkich uczniów w Polsce, były „plus jeden”, od Rzecznika Praw Dziecka i od was, drodzy nauczyciele, żeby wszyscy mieli promocję do następnej klasy, żeby we wrześniu, gdy zaczniemy nowy rok, wszyscy mogli zacząć z czystą kartą i dobrymi humorami – apelował rzecznik.

Jak podkreślał Mikołaj Pawlak, ostatnie trzy miesiące nauki nie powinny być „podstawą do tego, by któryś uczeń miał problemy z promocją”.

Do tej propozycji RPD odniósł się Artur Dziambor z Konfederacji. – Gdy już myślałem, że 30% aby zdać maturę, czy amnestia maturalna, to były najgłupsze pomysły, które wprost obniżyły rangę zdobytych certyfikatów (we wspomnianych przypadkach akurat matur), pojawia się on, RPD, który proponuje, by już nikt nie miał żadnej motywacji do nauki. Ech – skomentował.

Gdy już myślałem, że 30% aby zdać maturę, czy amnestia maturalna, to były najgłupsze pomysły, które wprost obniżyły rangę zdobytych certyfikatów (we wspomnianych przypadkach akurat matur), pojawia się on, RPD, który proponuje, by już nikt nie miał żadnej motywacji do nauki. Ech🤦🏻‍♂️ https://t.co/pe9qZO54Tp — Artur E. Dziambor (@ArturDziambor) May 31, 2020

Zmiany w Kodeksie Karnym

W rozmowie z Radiem ZET Rzecznik Praw Dziecka odniósł się także do projektów zmian w kodeksie postępowania karnego. Chodzi o lepszą ochronę dzieci m.in. przed pedofilią. W ocenie RPD, „brak kogoś, kto broni dziecko, broni jego praw i godności w czasie procesu karnego jest bardzo doskwierający”. Mikołaj Pawlak chce, aby do kodeksu – jako obrońcę dzieci – wpisano właśnie rzecznika. Jak podkreślał, „jego funkcja to mówienie w imieniu kogoś, kto tego głosu nie ma”.

– Kodeks karny procesowy to jedyny kodeks procesowy, w którym takiej funkcji nie ma, bo w postępowaniu cywilnym, rodzinnym, administracyjnym taką funkcję mogę wykonywać. Chcę żeby to zostało uzupełnione i żebym mógł aktywnie brać udział w tego typu postępowaniach i wtedy mam nadzieję też wymiar sprawiedliwości będzie bardziej wrażliwy na sprawy dziecka – zaznaczył Mikołaj Pawlak.

Źródło: Radio ZET