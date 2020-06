Chiara de Blasio, córka burmistrza lewackiego Nowego Jorku, aresztowana za udział w rozruchach [WIDEO]

Chiara de Blasio, została aresztowana za udział w rozruchach w Nowym Jorku. Córka burmistrza miasta należała do bandy blokującej ruch na Broadwayu.

Bill de Blasio to jeden z najbardziej lewackich burmistrzów w Stanach Zjednoczonych. Jego komunistyczna przeszłość znów dała znać o sobie. Tym razem dzięki córce – 25-letniej Chiarze, która należy do faszystowskich bojówek Antify.

W całych Stanach Zjednoczonych trwa demolowanie miast, plaga podpaleń, napadów, rabunków. Wśród grasujących band nie mogło więc zabraknąć córki jednego z najbardziej skrajnych lewackich polityków.

Chiara została aresztowana po tym jak wraz ze swoją banda blokowała ruch na jednej z głównych ulic Manhattanu – Broadwayu – informuje dziennik „New York Post”.

– Tam było bardzo gorąco. Płonęły policyjne samochody, ludzie krzyczeli, rzucali w policjantów różnymi rzeczami i atakowali ich – opowiada gazecie anonimowo świadek zdarzeń.

Córka burmistrza miała brać w tym udział i została aresztowana po tym jak odmówiła odejścia z miejsca rozruchów.

W tym samym czasie jej ojciec występował na konferencji, na której mówił o pokojowych protestach i wzywał bandy do powrotu do domu.

– Doceniamy i szanujemy wszystkie pokojowe protesty, ale teraz nadszedł czas, aby ludzie wrócili do domu – mówił de Blasio w siedzibie nowojorskiego centrum zarządzania kryzysowego na Brooklynie.

– Jeśli protestujesz pokojowo, aby powiedzieć o potrzebie zmiany, usłyszałeś, że zmiany nadchodzą w mieście. Nie mam co do tego wątpliwości. Czas wrócić do domu, abyśmy wszyscy mogli iść do przodu.