Kraj im się pali, a oni celebrują… miesiąc dumy „eldżibiti”

Już rano ambasada USA w Warszawie poinformowała ciemny lud nad Wisłą, jak ważny miesiąc właśnie się rozpoczął.

„Czerwiec to Miesiąc Dumy LGBTQI+. podczas którego celebrujemy osiągnięcia środowiska LGBTQI+. Solidaryzujemy się ze osobami LGBTQI+ na całym świecie, których podstawowe prawa wciąż nie są przestrzegane”- napisano na oficjalnym profilu twitterowym ambasady.

Niestety nie przekazali jakie to są osiągnięcia środowisk eldżibiti-cośtam mają na koncie, ale zapewne niedługo się dowiemy, że pierwszy eldżibit wynalazł koło, bo biegał za drugim w kółko…

Tymczasem w USA trwają zamieszki, w których tolerancyjni czarnoskórzy oraz skrajni lewacy, także promujący eldżibiti, wprowadzają swój kraj na nowe poziomy akceptacji dla odmienności i mniejszości podpalając i rabując co się da.

Wydawaj się, że FBI (Federalne Biuro Śledcze) powinno mieć ręce pełne roboty i łapać tych bandytów. Ale FBI też ma ważniejsze obowiązki… Tak, tak, muszą celebrować miesiąc dumy eldżibiti.

At the FBI, we know that diversity makes us stronger. During #PrideMonth, the FBI celebrates the contributions that our #LGBT colleagues have made to our country and our mission. pic.twitter.com/SqLY732mpa

— FBI (@FBI) June 1, 2020