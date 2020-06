Ośrodek, którym kieruje skazany kryminalista donosi na działacza młodzieżówki partii KORWiN i przy okazji ośmiesza

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych zaatakował Oskara Osowskiego – działacza młodzieżówki partii KORWiN. Samym ośrodkiem zarządza skazany za oszustwa finansowe Rafał Gaweł.

„Młodzieżówka partii Wolność publikuje nazistowskie treści określając ludzi o innym pochodzeniu etnicznym jako „podludzi”!” – poinformował na Twitterze ośrodek.

O co chodzi? Osowski napisał, że „podludzie wypełźli na ulice i roz… co popadnie”. Oczywistym jest dla każdego, kto śledzi najnowsze wiadomości, że chodziło mu o lewicowe bojówki organizujące zamieszki w USA.

OMZRiK – który powinien zmienić nazwę na „Ośrodek Ośmieszania się i Bezpodstawnego Atakowania Prawicy” – oczywiście zinterpretował to tak, że niby Osowskiemu chodzi o osoby czarnoskóre.

Najdziwniejsze w tym wszystkim jest jednak nie to, że ta organizacja się czepia. Taka przecież jest lewica – przewrażliwiona, płaczliwa i widząca wszędzie faszyzm. Dziwne jest to, że ten ośrodek w ogóle jeszcze działa. Przecież jego szefem jest Rafał Gaweł – człowiek prawomocnie skazany na dwa lata więzienia, który uciekł przed wykonaniem wyroku za granicę i kpi sobie z polskiego prawa.

Jak to możliwe, że ośrodek, który do niego należy, wciąż nęka praworządnych obywateli? Na dodatek kierują przeciw niewinnym ludziom sprawy do sądu – również Osowskiego czeka proces. To pokazuje jak działa państwo polskie.