Po 86 latach Niemcy usunęli swastykę z dzwona kościoła ewangelickiego

Skandal wokół swastyki na dzwonie kościoła ewangelickiego w Dolnej Saksonii doczekał się finału. Niemcy po latach zdecydowali się usunąć symbol III Rzeszy.

Do kościoła ewangelickiego w Schweringen w Dolnej Saksonii wrócił kontrowersyjny dzwon. Protestanci po latach sporu zgodzili się na przeprojektowanie go.

Dzwon pochodził z 1934 roku. Ważący 1800 kg spiżowy dzwon miał na sobie wielką swastykę i wyrytą inskrypcję: „niech pomoże pokonywać niezgodę”.

Skandal wokół dzwonu wybuchł dopiero w 2017 roku. Rada parafialna sprzeciwiała się wymianie i dzwonu.

W 2018 roku nieznani sprawcy dostali się do dzwonu, a następnie usunęli szlifierką swastykę i napis. Jednak awantura wokół dzwonu nie ustąpił.

Ostatecznie władze parafii zgodziły się zdjąć dzwon, a władze landowego Kościoła ewangelickiego z Hanoweru postanowiły rozpisać konkurs na przeprojektowanie historycznego obiektu.

Zadanie przypadło dwóm artystom z Norymbergii. Hannes Arnold i Klaus-Dieter Eichler ukończyli swoje dzieło niedawno, a dzwon wrócił na swoje miejsce 31 maja.

Na dzwon naniesiony został cytat z ewangelii Mateusza. Biskup landowa Kościoła ewangelickiego Petra Bahr poświęcając dzwon powiedziała: „Teraz jest jasność co do jego historii. Artystyczne przeprojektowanie nic z niej nie ukrywa, wzywa do pojednania i jednocześnie kieruje uwagę w przyszłość”.

Pod wieżą kościoła stanął również pomnik, który przypomina odwiedzającym historię dzwonu. Władze kościelne wydały na ten projekt 30 tys. euro.

Jak wskazuje portal Deutsche Welle od wybuchu afery w 2017 roku, odkryto jeszcze więcej dzwonów ze swastykami. Większość została już zmieniona lub „pozbawiona” symboli III Rzeszy.

Źródło: Deutsche Welle