Radykalni Murzyni spalili sklep czarnoskórego seniora. „Nie palcie mojego sklepu! To nie w porządku” [VIDEO]

Przejmujące nagranie pojawiło się na Facebooku. Widać na nim czarnoskórego seniora, któremu radykalni lewicowi Murzyni z Minneapolis spalili sklep.

Po śmierci George’a Floyda w Minneapolis wybuchły zamieszki. Radykalna lewica, m.in. rasistowski ruch BLM i Antifa, prowokuje burdy, rabunki i niszczenie mienia.

Najbardziej cierpią na tym przedsiębiorcy – szczególnie ci drobni. Choć bojówkarze twierdzą, że walczą o prawa czarnych, to nie oszczędzają nikogo.

Na Facebooku pojawiło się nagranie na którym stary Murzyn rozpacza, że spalono mu sklep. Senior nie daje się odciągnąć od wandali i próbuje im pokazać, że ich działania są złe.

– Nie palcie mojego sklepu! – krzyczy do chuliganów.

– Oni tego nie rozumieją – mówi do starszego mężczyzny odciągająca go kobieta.

– To nie jest w porządku! To nie w porządku co wyprawiacie! – powtarza sklepikarz. – Wyszedłem z getta tak samo jak wy. A wy podpalacie mój biznes i nazywacie to „Black Power” – mówi do wandali.

– No dobra, jesteście źli na białego faceta, a niszczycie mój biznes – zauważa. – Dlaczego niszczycie moją furgonetkę? Dlaczego kradniecie mój komputer?

Podobnych sytuacji w całych Stanach jest o wiele więcej. Często nawet gdy niszczone są sklepy białych w biedniejszych dzielnicach, to ucierpią na tym najbardziej biedni Murzyni, którzy przecież kupują w nich żywność.