Rapujący syn Gowina zaatakował rząd! Polityk zapowiada, że z nim „porozmawia” [VIDEO]

Ziemowit Gowin, syn Jarosława Gowina, nagrał kawałek „Państwo z dykty”. W utworze ostra atakuje obecny rząd, którego częścią jest partia jego ojca. Polityk zdążył wypowiedzieć się na temat piosenki.

– Syn jest zdolnym filozofem i jako ojciec bardziej jestem dumny z jego esejów filozoficznych niż z osiągnięć wokalnych. Jest wolnym dorosłym człowiekiem, ma prawo do swoich poglądów. Nigdy nie byłem fanem rapu, od wczoraj tym bardziej. Proszę pozwolić, że moją szczegółową recenzję tego utworu pozostawię do rozmowy z synem – powiedział Jarosław Gowin w Radiu Plus.

O co cała afera? Syn Jarosława Gowina wziął udział w wyzwaniu #hot16challnge2. Polega ono na zarapowaniu 16. wersów i wpłaceniu pieniędzy na walkę z koronawirusem.

Ziemowit Gowin poświęcił cały nagrany przez siebie utwór rządom PiS. W piosence usłyszymy np. „Państwo z dykty? Chyba z totalnego g*wna/ Obywatele rząd – sprawa nierówna” lub „Wykurzycie tych pajaców na górze?/ Czas już nadszedł na społeczną burzę”.

Tego rodzaju kwiatków jest o wiele więcej. Cały kawałek poniżej: