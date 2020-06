Służba Więzienna dla dzieci na Dzień Dziecka. „Aby uśmiech nie schodził z dziecięcych buzi”

„Dzień Dziecka jest dniem szczególnym. Służba Więzienna zaangażowała się w szerokim zakresie, aby w tym dniu uśmiech nie schodził z dziecięcych buzi” – powiedziała w poniedziałek PAP rzeczniczka Dyrektora Generalnego Służby Więziennej ppłk Elżbieta Krakowska.

Jak poinformowała rzeczniczka Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, w Polsce są dwa więzienia, w których osadzone kobiety mogą przebywać ze swoimi dziećmi: Zakład Karny w Krzywańcu i Zakład Karny nr 1 w Grudziądzu. „W obydwu przywięziennych Domach dla Matki i Dziecka przebywała obecnie 48 matek z 49 dziećmi” – podała ppłk Krakowska.

„Zgodnie z art. 87 § 4 kodeksu karnego wykonawczego, w celu umożliwienia matce pozbawionej wolności sprawowania stałej i bezpośredniej opieki nad dzieckiem organizuje się przy wskazanych zakładach karnych domy dla matki i dziecka, w których dziecko może przebywać na życzenie matki do ukończenia trzeciego roku życia chyba, że względy wychowawcze lub zdrowotne, potwierdzone opinią lekarza albo psychologa, przemawiają za oddzieleniem dziecka od matki albo za przedłużeniem lub skróceniem tego okresu. Decyzje w tym zakresie wymagają zgody sądu opiekuńczego. Czas pobytu dziecka przy matce w warunkach izolacji penitencjarnej określa w postanowieniu Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich” – tłumaczyła.

Wskazała, że w tych placówkach matki sprawują bezpośrednią opiekę nad dziećmi 24 godziny na dobę. „Realizują wszystkie zadania wynikające z macierzyństwa. Wygląd i wyposażenie przywięziennych domów dla matek z dziećmi nie przypomina więzienia. Kraty, ściany i dywany są kolorowe, wszędzie jest pełno zabawek, a pokoje przepełnione są krzykami i śmiechem przebywających tam maluchów” – podkreśliła dodając, że z okazji Dnia Dziecka skazane już od kilku dni planowały atrakcje dla swoich dzieci.

Poinformowała również, że z okazji Dnia Dziecka osadzeni z wielu jednostek w Polsce nagrywali bajki dla swoich dzieci. „Dzięki temu dzieci będą mogły usłyszeć głos rodzica dłużej niż w czasie rozmowy telefonicznej i będą mogły sobie odtwarzać bajki w dowolnym momencie” – zaznaczyła.

„Repertuar w jednostkach był różny. Wszystko zależało od upodobań najmłodszych i ich rodziców. Niektórzy sięgali do klasyki, inni wybierali współczesną literaturę. Popularne były bajki pisane wierszem” – dodała.

Podkreśliła także, że skazani na Dzień Dziecka wytwarzają klocki, zabawki i maskotki, jak na przykład Areszt Śledczy w Warszawie-Grochowie. „Wszystkie rzeczy robione są z myślą o dzieciach i 1 czerwca do dzieci trafią” – powiedziała.

„Wielkie święto dzieci i całych rodzin nie mogłoby się też obyć bez prezentów. Funkcjonariusze i pracownicy aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim zorganizowali zbiórkę, by umilić pobyt najmłodszym pacjentom Powiatowego Centrum Matki i Dziecka. Dzieci dostały zabawki, książki, kolorowanki i gry. Ale podobne akcje funkcjonariusze organizują w całej Polsce. Organizują zbiórki finansowe, zbierają zabawki i książki oraz rzeczy pierwszej potrzeby: pieluchy, ubranka dziecięce. To wszystko trafia do domów dziecka, domów samotnej matki oraz szpitali dziecięcych” – wyliczyła.

Dodała również, że Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna włączyła się, jak co roku, w akcję „Dzień Dziecka w KPRM”. „W tym roku z uwagi na pandemię – wirtualnie – pod hasłem E-Dzień Dziecka. Na stronie stworzonej specjalnie dla dzieci, będzie można rozwiązać quiz o Służbie Więziennej i wygrać nagrody, zobaczyć jak wygląda praca psa służbowego, poćwiczyć z Grupą Interwencyjną Służby Więziennej” – poinformowała ppłk Elżbieta Krakowska.