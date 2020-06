Służby porządkowe sprzątają po rozróbach w Waszyngtonie. Zajmą się też pomnikiem Tadeusza Kościuszki [FOTO/VIDEO]

Przed Białym Domem trwa wielkie sprzątanie po nocy zamieszek. W kilkunastu budynkach, w tym m.in. centrali związków zawodowych AFL-CIO, wybito okna. Służby porządkowe zmazują z gmachów antyprezydenckie oraz antyrasistowskie napisy.

Dostęp do parku Lafayette’a przed Białym Domem jest ogrodzony. Znajdujący się na jego rogu pomnik Tadeusza Kościuszki na cokole pokryty jest napisami. Pracownicy służb zapewniają, że zamierzają je zmyć. To nie jedyny zdewastowany pomnik. Bandy pomazały też m.in. pomnik II Wojny Światowej na Narodowych Błoniach w stolicy USA.

Nad ranem w poniedziałek pomnik Kościuszki był jednym z najchętniej fotografowanych miejsc przed Białym Domem.

W położonym naprzeciwko episkopalnym kościele św. Jana trwają czynności w ramach śledztwa w sprawie nocnego podpalenia piwnicy. Pożar szybko ugaszono, są jednak straty. Policja poprosiła władze kościoła o dostęp do zapisu z kamer. Podobne apele o współpracę służby kierują do innych właścicieli zdemolowanych w Waszyngtonie sklepów i lokali. Zapowiadają ściganie winnych i aresztowania.

Kościuszko was not only opposed to slavery, he actually left his assets to purchase slaves out of slavery and support their education.

Video of the Polish and American war hero Thaddeus Kościuszko statue in Washington DC being defaced.

Protestors have graffitied the statue of Thaddeus Kościuszko, the Polish and American war hero.

In his will he stipulated that the proceeds of his American estate be spent on freeing and educating African-American slaves, including those of Jefferson.

