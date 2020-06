Tuzy polskiej lewicy zachwycone bojówkarzami w USA. Podobne obrazki marzą im się w Polsce? [VIDEO]

Policjant zabił czarnoskórego Goerge’a Floyda. Po tym wydarzeniu w USA wybuchły zamieszki. Podpalono komisariat, zdewastowano pocztę, pobito człowieka na śmierć. Godne potępienia? Nie dla polskiej lewicy.

Prawdziwe tuzy polskiej lewicy wypowiedziały się na temat zamieszek w USA. Oczywiście w sposób, którego można było się spodziewać po ludziach zaczytanych w różnego rodzaju prorokach rewolucji. Tłumaczą wandali jak mogą, solidaryzują się z nimi, a w ich wpisach czuć, że chętnie przeszczepiliby ten rodzaj „protestowania” na polski grunt.

Według Żukowskiej Kościuszko maszerowałby razem z Antifą

„Co by dziś robił Kościuszko? Bronił pomników, czy właśnie organizował oddział kosynierów? Kościuszko był rewolucjonistą, stawał po stronie tłamszonych i marginalizowanych” – taki wpis popełniła na Twitterze Anna-Maria Żukowska z Lewicy.

Lewicowa polityk namiętnie, kilka razy dziennie dodaje jakiś wpis broniący chuliganów z USA. „A czy Ci protestujący w stanach nie mogą po prostu wyjść na balkon i klaskać?” – zapytał ją jeden z Twitterowiczów.

„Nie mogą. Nie w kraju, w którym podziały rasowe są tak głęboko wrośnięte w kulturę, w każdy element państwa: wymiar sprawiedliwości, edukację, politykę, naukę, finanse, sztukę” – twierdzi Żukowska.

Podsumowując: od początku trwania zamieszek pani Żukowska przekonuje, że nie są one winą tych, którzy je wywołali. Nie jest ich winą, że kradną; że niszczą cudze mienie; ani to że pobili człowieka na śmierć. To wszystko wina białych.

Można. A Pan nazywając tych ludzi „stadem dzikusów” daje klasyczny wręcz popis rasizmu. https://t.co/WbECeeADv1 — Anna-Maria Żukowska 💁🏻‍♀️ #Lewica ↙️↙️↙️🏳️‍🌈☮️ (@AM_Zukowska) June 1, 2020

Jan Śpiewak o okradających sklepy: to zdesperowani ludzie

„Korporacja kradnie miliardy biednym i klasie średniej niszcząc przy tym planetę? Cisza. Policja zabija czarnych w USA? Cisza. Zdesperowani ludzie niszczą sklepy? Świat się wali” – napisał na Twitterze lewicowy działacz miejski, Jan Śpiewak.

Ludzie na nagraniach, którzy wbiegają do sklepów, by kraść nie wyglądają jednak na zbyt biednych.

W USraelu trwają masowe wyprzedaże w marketach kierunkwowane na czarnych imigrantów. Mam pytanie? Jakie są zniżki i czy jako biały człowiek mogę nabyć jakikolwiek towar drogą wysyłkową w tendencji cenowej jaką otrzymują czarni? pic.twitter.com/CAMC9vXT2A — 🄻🄴🄲🄷 🄽🄴🅁🅆🄾🅂🄾🄻🇵🇱 (@Lech_PLO) May 31, 2020

„Jeśli nie widzisz kto tu jest katem a kto ofiarą to znaczy, że jesteś po stronie opresji i złodziei” – pisze dalej Śpiewak.

Więc przypomnijmy, że te ofiary: spaliły komisariat, zdewastowały pocztę, zabiły człowieka i zmusiły parę prezydencką do ukrycia się w schronie.

Przykładów jest o wiele więcej

To tylko dwa przykłady, ale zamieszki cieszą się poparciem na wielu lewicowych forach. Poza politykami wpisy broniące zadymiarzy zamieszczają użytkownicy z lewicowym nakładkami na zdjęcia profilowe.

Artykuł usprawiedliwiający wandali pojawił się m.in. w „Gazecie Wyborczej”. Gwiazda Lewicy, Justyna Klimasara, zauważyła we wpisie amerykański rasizm, ale milczy nt przemocy którą stosują lewicowcy i czarnoskórzy.

Najwyraźniej polskiej lewicy zdaje się, że za oceanem trwa obecnie jakiś bunt mas robotniczych i podobny (nie)porządek marzy im się w Polsce.

It's turned into The Purge. pic.twitter.com/WwA7ESnevE — Ian Miles Cheong (@stillgray) June 1, 2020

Kapitalista z Dallas, nie chciał udostępnić swego sklepu do wyprzedaży, z której skorzystać mieli uciśnieni mieszkańcy Texasu. Spotkała go za to kara z rąk miejscowego proletariatu. @partiarazem lubi to, @krytyka wręcz kocha. Chcemy #Minneapolis nad Wisłą. pic.twitter.com/P3fOnjnwLp — Rafał Otoka Frąckiewicz (@rafalhubert) May 31, 2020

Nigdy nie zrozumiem zachwytów na Ameryką. USA to wyjątkowo barbarzyński kraj. Rasizm, zabijanie ludzi. Ponoc policjant, który udusił czarnoskórego mężczyznę ma ponieść karę. Ciekawe czy by poniósł, gdyby nie bunt połowy świata. — Justyna Klimasara (@JKlimasara) May 30, 2020