Zamieszki w USA: Sprofanowano pomink Kościuszki [FOTO/VIDEO]

Informację o tym podał jako pierwszy, obecny na miejscu zdarzenia korespondent RMF Paweł Żuchowski. Jak relacjonował na Twitterze, na cokole pojawiły się m.in. wulgarne hasła pod adresem Donalda Trumpa. „Na pomnik również sikano, pluto. Szok” – napisał reporter.

I am disgusted and appalled by the acts of vandalism committed against the statue of Thaddeus Kościuszko in DC, a hero who fought for the independence of both the US and Poland. I implore @WhiteHouse & @NatlParkService to quickly restore the statue to its original state. https://t.co/5VuB33svpp

— Piotr Wilczek 🇵🇱 (@AmbWilczek) June 1, 2020