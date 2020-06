Czarni, biali i policja. Kto ma więcej krwi na rękach? Prawda jest inna niż pokazują media

Po zabiciu czarnoskórego George’a Floyda w Minneapolis wybuchły zamieszki. Fala wandalizmu i agresji, którą lewicowe media nazywają „protestami”, szybko rozlała się po innych amerykańskich miastach.

W trakcie zamieszek m.in. śmiertelnie pobito białego sklepikarza, który bronił swojego sklepu. Poza tym spalono komisariat, zdewastowano pocztę oraz zbezczeszczono mury Katedry św. Patryka.

Na pierwszym wykresie widzimy dwie linie. Jaśniejsza wskazuje liczbę białych zabitych przez policję, a ciemniejsza czarnych. Tutaj statystyki dotyczą lat 2001-2015. Wyraźnie widać, że to biali dwa raz częściej niż czarni padali ofiarami.

Do you know that blacks and whites are killed proportionately by police? Do you know that there is twice as many black on white murders a year than there are white on black? do you know that Black on black is the highest murder rate of Blacks? pic.twitter.com/tbk20mqdTw

„Czarni są ponad dwa razy bardziej narażeni na śmierć z rąk policji niż biali, ale interakcje policji z czarnymi są na ogół bardziej niebezpieczne. Dlaczego? Czarni są 5 razy bardziej narażeni na aresztowanie za morderstwo” – czytamy nad kolejnymi wykresami.

Inna statystyka z 2018 roku bezwzględnie wskazuje, że to czarni najczęściej dopuszczają się przestępstw. W tym właśnie roku murzyni prawie 548 tys. razy byli sprawcami przestępstw, których ofiarami byli biali.

Nieco ponad 365 tys. aktów agresji skierowanych było przez Latynosów, a ofiarami znów byli biali. Trzeci z najwyższych słupków na wykresie to ponad 207 tys. przestępstw białych na Latynosach. Dalej 112 tys. to czarni przeciwko Latynosom, prawie 60 tys. to biali przeciwko czarnym i ponad 44,5 tys. Latynosi przeciwko czarnym.

Ostatni wykres wskazuje podział procentowy morderstw między poszczególnymi rasami. Tutaj zdecydowanie przodują czarni. Ponad połowa zabójstw jest dokonywana właśnie między nimi samymi! Z kolei niezwykle rzadko biali zabijają czarnych.

Z danych FBI wynika, że w 2013 takie przypadki nie stanowiły nawet 1 procenta. Natomiast morderstwa białych przez czarnych i przez samych białych w obu przypadkach oscylowały w okół 10 procent przypadków.

what purpose does this serve?

when will these white people have atoned for the sins of their fathers?

should black people kneel before whites afterwards to atone for the unequal murder rate?

all this does is encourage the racists on each side, it's a very bad idea. pic.twitter.com/fniCmmty78

— ahyeahstark (@Harshbutfairy) June 1, 2020