W USA rozlała się fala „protestów” po zabiciu czarnoskórego George’a Floyda w Minneapolis. Za zamieszkami stoją m.in. działacze Antify. W rezultacie Donald Trump postanowił wpisać tę grupę na listę organizacji terrorystycznych. Waszyngton zlecił także federalnym służbom w wielu miastach odnalezienie członków Antify.

„Przemoc inicjowana i przeprowadzana przez Antifę i inne podobne grupy w związku z zamieszkami jest terroryzmem wewnętrznym i będzie odpowiednio traktowana” – oświadczył Prokurator Generalny William Barr.

„Przez lata istniały obawy, że niektórzy członkowie Antify przystąpili do YPG, powiązanej z PKK w Syrii, gdzie przeszli szkolenie zbrojne pod okiem administracji Obamy” – donosi portal trtworld.com.

I’m telling y’all. The left-wing #Antifa militants who had a chance to receive armed training from the #PKK terror group in Syria for years, pose much more danger than you think now.

Do you think they’re still in Syria? #riot #Minneapolis #protests2020 pic.twitter.com/jtpZkbdg04

— Safvan Allahverdi (@s_Allahverdi) May 31, 2020