Gorąco popierał Antifę. Nagrywał film i wtedy antifiarze stłukli mu szyby w oknach [VIDEO]

Po śmierci czarnoskórego George’a Floyda w USA wybuchły zamieszki. Są one prowokowane głownie przez radykalnie lewicową organizację – Antifę.

Mimo, że antifiarze rabują, niszczą prywatne mienie, a podczas zamieszek jeden przedsiębiorca został pobity na śmierć, to wielu Amerykanów ich popiera.

Tak było w przypadku bohatera wideo, które pojawiło się na Twitterze. Zobaczył on pochód antifiarzy i podszedł do okna, by nagrać filmik.

Kciukiem pokazywał im, że ich popiera. Sekundę później w jego stronę poleciał kamień, który wybił szybę w oknie obok. Mężczyzna dopadł do okna i zaczął krzyczeć, że jest po ich stronie.

Wtedy poleciał drugi kamień i zbił okno, przy którym jeszcze ułamek sekundy wcześniej stał bohater nagrania.

To wiele mówi o tej skrajnie lewicowej organizacji.

You may be on their side but they’re not on yours pic.twitter.com/R2eJCaA4Xg

— Magda🇵🇱 (@MagdalenaBork12) June 2, 2020