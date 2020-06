Prezydent Duda zapowiada: 40 milionów złotych na funkcjonowanie Kół Gospodyń Wiejskich

W 2020 roku 40 mln zł będzie przewidziane na funkcjonowanie Kół Gospodyń Wiejskich – zapowiedział prezydent Andrzej Duda w Urszulinie w woj. lubelskim podczas spotkaniu z Kołami Gospodyń Wiejskich z województwa lubelskiego.

W 2018 roku Duda podpisał ustawę regulująca funkcjonowanie Kół Gospodyń Wiejskich. Dało to możliwość uzyskania osobowości prawnej oraz finansowania ze strony państwa.

– Może to nie są wielkie pieniądze, te kwoty pomiędzy trzy a pięć tysięcy złotych, które może koło Gospodyń Wiejskich dostać na swoją działalność. Ale myślę, że one są pomocne i one wspierają, że zawsze można coś za to kupić, można wyposażyć siedzibę, można po prostu coś dobrego zrobić, a nie mam żadnych wątpliwości, że kto jak kto, ale gospodynie poradzą sobie z tym znakomicie – powiedział Duda.

Jak zaznaczył ustawa umożliwia też KGW prowadzenie działalności gospodarczej, a ich dochody przeznaczone na działalność statutową nie podlegają m.in. podatkowi VAT (zwolnienie do 200 tys. zł).

Wydatki na Koła Gospodyń Wiejskich

– W ostatnich dniach była nowelizacja tej ustawy, miałem przyjemność złożyć pod nią swój podpis, która przewiduje, że w tym roku 40 mln zł będzie przewidziane na funkcjonowanie Kół Gospodyń Wiejskich. W zeszłym roku to było 30 mln zł, a w poprzednim roku, w 2018, zaledwie 16,5 mln – mówił Andrzej Duda.

Jak zaznaczył, te 40 mln zapewni możliwość otrzymania wsparcia przez ponad 11 tys. Kół Gospodyń Wiejskich w całym kraju.

Po dofinansowaniu liczba Kół Gospodyń Wiejskich podwoiła się

Prezydent zaznaczył, że najlepszym dowodem na to, jak wiele ta ustawa dała Kołom Gospodyń Wiejskich, jest to, że od grudnia 2018 roku liczba Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce się podwoiła.

– To pokazuje, jak bardzo pobudziło to do życia i tworzenia tych obywatelskich wspólnot – mówił prezydent.

Prezydent zaznaczył, że to wszystko sprawia, że „możemy z podniesioną głową mówić o sobie: tak, jesteśmy Polakami i tak, w większości wywodzimy się z terenów wiejskich”.

Źródło: PAP/NCzas