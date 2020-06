Jesteśmy świadkami przełomowego momentu w historii Polski i całego świata. Pandemia choroby Covid-19 wpiszę się na karty historii, podobnie jak pandemie Dżumy czy Grypy Hiszpanki. Znajdą się tam na pewno opisy bohaterskiej walki pracowników służb medycznych i komentowane będą decyzje decydentów, które wpłyną na przyszłość Polski. Spędzamy ten czas w izolacji, która jest jedyną, znaną ludzkości, w tym momencie skuteczną metodą walki z koronawirusem. Niektórzy z nas pracują zdalnie ze swoich domów, a zaoszczędzony na dojazdach do i z pracy czas możemy przeznaczyć na lekturę dobrych książek. Żyjemy w historycznym momencie, dlatego warto sięgnąć po lekturę, która z ciekawej perspektywy ludzi i rodzin pokazuje historię naszego kraju. Nie sposób poznać dziejów Polski bez dziejów polskiej szlachty.

By to ułatwić wprowadziliśmy do sprzedaży e-book książki „Świat polskiej szlachty. Dzieje ludzi i rodzin”

Wydany przez Fundację im. XBW Ignacego Krasickiego „Świat polskiej szlachty” to zbiór sylwetek przedstawicieli polskiej arystokracji i ziemiaństwa, którzy odcisnęli swoje piętno na polskiej historii. Są wśród nich twórcy nowoczesnej bankowości, pionierzy niezależnej prasy, prekursorzy organizacji pozarządowych czy założyciele bibliotek i pierwszych muzeów naszej historii. Wiele z tych postaci pozostaje dzisiaj niesłusznie zapomnianych.

Autorzy, Marcin Rosołowski i Arkadiusz Bińczyk, przybliżyli koleje życia wybranych przedstawicieli rodów szlacheckich żyjących na przestrzeni kilku wieków. Wśród opisanych postaci są członkowie znanych polskich rodów, tacy jak: Adam Jerzy Czartoryski, Michał Piotr Radziwiłł, Karol Lanckoroński, Sebastian Lubomirski, Feliks Sobański, Adam Potocki, Kazimierz Krasicki. Na stronach książki można też poznać historie rodzin Bonerów czy Abakanowiczów, a także historię przedstawicieli innych zacnych rodów, m.in.: Marii Wirtemberskiej, Dezyderego Chłapowskiego, Adama Żołtowskiego, Antoniego Tyzenhauza czy Kaspra Niesieckiego. Teksty były wcześniej ogłaszane na łamach „Polski the Times” i dzienników regionalnych z grupy Polskapress. Teraz, poprawione, uzupełnione i zebrane, wzbogacone ilustracjami i wizerunkami herbów, mogą trafić biblioteki twojego czytnika. To kompendium wiedzy, a zarazem pasjonująca lektura.

E-booka można znaleźć pod adresem księgarni internetowej Biblioteka Wolności: https://sklep-niezalezna.pl/pl/p/e-book-Swiat-polskiej-szlachty/1458

Wydanie książki „Świat polskiej szlachty. Dzieje ludzi i rodzin” wsparła Fundacja XX. Czartoryskich. Partnerami książki są: dziennik „Polska Metropolia Warszawska”, portal RaportCSR.pl, Galeria Delfiny oraz Polskie Towarzystwo Ziemiańskie.

Książkę w wersji papierowej także można nabyć m.in. w internetowej księgarni Biblioteka Wolności pod adresem: https://sklep-niezalezna.pl/swiat_polskiej_szlachty

Przypominamy także, że Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego wspólnie z think tankiem Związku Przedsiębiorców Polskich – Fundacją Warsaw Enterprise Institute zdecydowały się opracować i wydać „Poczet przedsiębiorców polskich”. Jest to unikalny zbiór sylwetek polskich przedsiębiorców, którzy mieli olbrzymi wpływ na rozwój gospodarczy Polski za czasów Jagiellonów, w czasach wolnej elekcji, a także w XIX wieku i w dwudziestoleciu międzywojennym.

Książkę można także znaleźć w księgarni Fanbook Store: https://fanbook.store/historia-poczet-polskich-przedsiebiorcow,c7,p341,pl.html