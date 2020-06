To zła kobieta była. Komisja MSZ oskarża polską ambasador o mobbing i dyskryminację podwładnych

Specjalna komisja MSZ oskarża ambasador RP w Czechach o mobbing i dyskryminację swoich podwładnych. Sprawę bada też prokuratura.

Onet ujawnił, że specjalna komisja Ministerstwa Spraw Zagranicznych ustaliła, iż ambasador RP w Czechach Barbara Ćwioro stosowała mobbing i dyskryminację wobec swoich pracowników. Komisja Antymobbingowa i Antydyskryminacyjna MSZ prowadziła trzy postępowania w związku ze skargami na ambasador Ćwioro.

Sprawa jest na tyle poważna, że od 11 miesięcy bada ją również prokuratura. Jednak podwładni Zbigniewa Ziobry na razie nie postawili zarzutów ambasador.

Zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie złożył rok temu Andrzej Papierz, dyrektor generalny Służby Zagranicznej. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów bada sprawę pod kątem przestępstwa z art. 218 par. 1a kodeksu karnego.

Dotyczy on „złośliwego lub uporczywego naruszania prawa pracownika wynikającego ze stosunku pracy”, za co grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności.

Natomiast sprawą zajął się 30 kwietnia Rzecznik Dyscyplinarny Służby Zagranicznej.

– Wewnętrzne śledztwo zakończyło się stwierdzeniem mobbingu i dyskryminacji – przekazał portalowi resort dyplomacji. Niemniej ministerstwo zastrzegło, iż „dokumentacja postępowania obejmuje dane wrażliwe i dotyczy chronionych dóbr osobistych”, dlatego „udzielenie szczegółowych informacji w tej sprawie nie jest możliwe”.

Ambasador Ćwioro, która według MSZ stosowała mobbing i dyskryminację, wciąż kieruje placówką dyplomatyczną w Pradze. W przeszłości pracowała jako asystentka Witolda Waszczykowskiego, gdy ten był jeszcze wiceministrem spraw zagranicznych w latach 2005-2008.

Źródło: Onet