Żubróweczka to dobra wódeczka! Doceniana i chętnie kupowana na świecie

Żubrówka jest trzecią najlepiej sprzedającą się wódką na świecie – wynika z rankingu magazynu Shanken’s IMPACT.

Zestawienie powstało na podstawie danych sprzedaży i zawiera 100 najchętniej kupowanych alkoholi na świecie. W rankingu znalazły się trzy marki produkowane w Polsce.

Pierwsze miejsce zajął Smirnoff, a drugie Absolut. Podium uzupełnia właśnie Żubrówka (należąca do CEDC).

Według raportu, w 2019 roku w Polsce oraz na wszystkich rynkach eksportowych sprzedało się łącznie ponad 87 mln litrów Żubrówki. To o 8,9 proc. więcej niż w 2018 roku.

Większy, bo o 11,4 proc. wzrost zanotowała Soplica. W ubiegłym roku sprzedano łącznie 35,1 mln litrów tego alkoholu, co pozwoliło zająć 11. miejsce w zestawieniu.

Dwa oczka niżej plasuje się Krupnik, który sprzedał się w ok. 35 mln litrów. To wzrost o 6 proc. względem 2018 roku.

„Ogółem, wśród 100 największych marek alkoholi na świecie znajdujących się w zestawieniu IMPACT, najwięcej przedstawicieli ma whisky (31); wódki są drugą najliczniej reprezentowaną kategorią (24 marki), a w czołówce znalazły się też rumy i brandy oraz gin. 10 marek to lokalne napoje spirytusowe, nienależące do żadnej z tych kategorii, wśród których znajdują się m. in. koreańskie soju czy brazylijska cachaça” – pisze portalspozywczy.pl, który przytoczył ranking.

Źródło: portalspozywczy.pl