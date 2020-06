BlackLivesMatter wyklucza. Podczas „antyrasistowskiej” manifestacji wyzwali ciemnoskórego policjanta od „zdrajców”

To już chyba koniec teorii o integracji i wielokulturowym modelu francuskiego społeczeństwa. Na ulicach Paryż ujawniły się po prostu podziały etniczne. Potwierdziła to 20 tys. manifestacja solidarności z ofiarami rasistowskiej policji w USA.

Tum solidaryzował się nie tylko z Afroamerykanami, ale i Afrofrancuzem z Mali; Adamą Traore, który zmarł po interwencji żandarmerii w 2016 roku. On też miał być ofiarą rasistowskiej policji. W czasie paryskiej manifestacji doszło do strać z policją która interweniowała wyjątkowo delikatnie.

Jednak na marginesie tych zajść można pokusić się o ocenę, że Francja, która zawsze chwaliła się innym, niż w USA, modelem inkluzywnej integracji, m.in. przez edukację i kulturę, bez tworzenia etnicznych gett, właśnie poniosła porażkę.

W czasie manifestacji w Paryżu przegoniono np. białą dziewczynę, która przyszła tam z flagą związku zawodowego CGT. Najwyraźniej podział idzie już nie przez przez leicę i innych, ale po prostu przez kolory skóry.

Jeszcze bardziej wyrazisty incydent miał miejsce, kiedy tłum stanął pod gmachem sądu naprzeciw kordonu specjalnych oddziałów policji, czyli CRS. Kiedy okazało się, że jeden z funkcjonariuszy ma czarny kolor skóry, zaczęto skandować pod jego adresem, że jest… zdrajcą.

Oddział CRS został zaatakowany przez „aktywistów”, ale zdaniem obserwatorów, szczególnym celem ataku był właśnie ów policjant Murzyn. Zachowanie rasistowskie i niepokojące. Po tylu latach obróbki społeczeństwa ideologicznym skrawaniem, wychowali sobie potwora.

W filmie zamieszczonym w sieciach społecznościowych widzimy dziesiątki demonstrantów śpiewających hasła przeciw funkcjonariuszowi o ciemnym kolorze skóry. Materiał filmowy szczególnie dotknął członków sił bezpieczeństwa, zwłaszcza Niezależnego Związku Komisarzy Policji (SICP). Potępili oni działania demonstrantów i znieważanie ich ciemnoskórego kolegi.

Oczywiście „poprawnie”, pisząc, że nie dadzą się podzielić. Socjalistka Amine El Khatmi, radna miasta Awinionu też się oburzyła i pisała, że redukując policjanta do koloru skóry, ci działacze lewicy chociaż są przekonani, że są „antyrasistami”, to nie są od nich lepsi. Cały ten progresywizm to zdaje się wąż zjadający własny ogon…

Un policier noir traité de "vendu" par une foule de manifestants #AdamaTraore #JusticePourAdama pic.twitter.com/EVZf57OlkC — Pierre Sautarel (@FrDesouche) June 3, 2020

Źródło: Valeurs Actuelles