Dobromir Sośnierz o publicznych pieniądzach i epidemii. „My rozwlekliśmy epidemię w czasie. Nie zwalczyliśmy jej” [VIDEO]

Dobromir Sośnierz wystąpił dziś na mównicy sejmowej, by udzielić Mateuszowi Morawieckiemu lekcji na rmat ekonomii. Poseł Konfederacji mówił również o epidemii koronawirusa.

– Panie premierze, w swoim wystąpieniu wielokrotnie zachwalał pan stymulowanie gospodarki za pomocą publicznych pieniędzy – zauważył Dobromir Sośnierz. – Czy wie pan skąd się biorą publiczne pieniądze? Publiczne pieniądze biorą się stąd, że rząd zabiera je z gospodarki.

Poseł Konfederacji postanowił wytłumaczyć to premierowi prościej, tak aby miał szansę zrozumieć.

– Pomysł, że można stymulować gospodarkę za pomocą pieniędzy wyjętych z tej gospodarki, to jest taki sam pomysł jak to, że można się podnieść za włosy nad ziemię – powiedział. – To jest ta idea, tylko bardziej skomplikowana. Działacie według zasady, że jeśli coś nie dział, to jak skomplikujecie, to będzie trudniej zauważyć, że to nie działa.

– Jak coś nie działa w małej skali, to nie zadziała w dużej – przekonywał Sośnierz.

Polityk odniósł się też do słów Mateusza Morawieckiego o epidemii koronawirusa. Premier przekonywał, że rządowi PiS udało się z wirusem wygrać.

– Dlaczego pan mówi o epidemii w czasie przeszłym? Bo dane na to nie wskazują – powiedział Konfederata i pokazał wykresy.

– U nas [epidemia] trzyma się cały czas na wysokim poziomie – powiedział. – My tę epidemię po prostu rozwlekliśmy w czasie. Nie zwalczyliśmy jej – podsumował.