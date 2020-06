Pożar polskiej szkoły w Nowym Jorku. Szef gabinetu prezydenta RP: jestem w kontakcie z konsulem [FOTO]

W Copiague (Nowy Jork) wybuchł pożar polskiej szkoły im. Zbigniewa Herberta w Copiague. Przyczyny pożaru są nieznane. Wiadomo, że nikt nie ucierpiał.

W miejscowości Copiague, na Long Island, w stanie Nowy Jork, wybuchł w środę po południu pożar w budynku audytorium należącym do parafii Matki Bożej Wniebowziętej. Mieści się tam polska szkoła dokształcająca.

– Około czwartej zaczęłam dostawać wiadomości i SMS-y, że pali się audytorium parafii Our Lay of Assumption. Znajduje się tam nasza polska szkoła. Pojechałam od razu zobaczyć co się dzieje. Wszystko stało w ogniu, ale oczywiście przestrzeń wokół była zagrodzona, ulice zablokowane i nie można było podjechać bliżej. Sprawa jest świeża i nikt nie wie dokładnie jak doszło do pożaru – mówiła dyrektorka szkoły Dorota Szczech.

„Na polecenie Prezydenta Andrzeja Dudy jestem w stałym kontakcie z polskim konsulem w Nowym Jorku oraz MEN. Działamy, aby zapewnić uczniom polskiej szkoły im. Z. Herberta w Copiague na Long Island, która ucierpiała w wyniku pożaru, możliwość jak najszybszego dalszego funkcjonowania” – napisał na twitterze minister Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta RP.

W Polskiej Szkole Dokształcającej im. Z. Herberta prowadzi się zajęcia z języka polskiego, polskiej historii i kultury.

Źródło: Polskie Radio, PAP, Facebook