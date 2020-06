Prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego o swoich gigantycznych zarobkach. „Zarabiam tak bardzo mniej niż Aleksander Grad” [VIDEO]

Gościem Roberta Mazurka w rozmowie RMF FM był prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego. Mikołaj Wild był pytany między innymi o swe gigantyczne zarobki.

Centralny Port Komunikacyjny to miś na miarę naszych czasów. Prezydent Andrzej Duda upiera się, że projekt musi powstać, a przy tym inwestycją publiczną napędzimy gospodarkę.

Niestety Prezydent RP to ekonomiczny analfabeta, jak całe zaplecze polityczne PiS-u. Publiczne inwestycje nie napędzają gospodarki, a także wbrew słowom Andrzeja Dudy, budowa CPK nie przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy. Państwo nie może tworzyć miejsc pracy, a jedynie przenosi je z bardziej efektywnego sektora prywatnego do publicznego.

Pierwszy samolot w 2027

Mikołaj Wild mówił w rozmowie RMF FM między innymi o tym, że prawdopodobnie nie będzie prezesem do końca budowy CPK. – Jestem realistą. To jest sztafeta – mówi. Przy okazji, jak na neosanacje przystało powołuje się na Gdynię i Eugeniusza Kwiatkowskiego.

– Przyznaję, prace budowlane rozpoczną się w 2023, ale dzięki dobremu przygotowaniu będą mogły potrwać krócej. Pierwszy samolot w 2027 – zapowiedział Wild. Dodał także, że jest za zamknięciem największego obecnie lotniska w Polsce.

– Osobiście jestem za zamknięciem Lotniska Chopina – mówi. – Mamy prowincjonalny port lotniczy, który zbliża się do kresu swoich możliwości – tłumaczy. I dodaje, że dojazd do CPK z Warszawy ma rzekomo zajmować jedynie 20 minut.

Zarobki prezesa CPK

Skoro prezesi mają zmieniać się jak w sztafecie, oznacza to także, że każdy z nich oprócz solidnego uposażenia będzie mógł liczyć na odprawę. Odnosząc się do pensji wynoszącej 49 tysięcy złotych miesięcznie Mikołaj Wild…zaczął mówić o Aleksandrze Gradzie.

– Mogę przeprosić wszystkich, że zarabiam tak bardzo mniej niż Aleksander Grad, który budował elektrownię jądrową – powiedział Wild. Warto się zastanowić czy to jeszcze Mikołaj, czy już „typowy Janusz”, który na pytanie o afery PiS odpowiada, a za „PO to…”.

– Oderwijmy się ode mnie i zastanówmy się, czy osoba budująca CPK powinna tyle zarabiać? Uważam, że powinna – dodawał prezes CPK. Oderwijmy się od prezesa CPK i zastanówmy się, czy państwo powinno budować lotniska? No nie powinno.