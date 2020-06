Sommer: Zuckerberg jak Madoff? Handel niewolnikami a media społecznościowe [VIDEO]

Czy państwo powinno ingerować w działania mediów społecznościowych? Czy Facebook, Twitter i Google mogą robić wszystko co chcą?

Część środowisk libertariańskich i wolnościowych uważa, że platformy takie Facebook, Twitter czy Google mogą ograniczać i blokować kogo chcą, bo są prywatnymi spółkami. Niektórzy wręcz zarzucają prawicy, iż w obliczu kłótni o media społecznościowe, zaczyna zachowywać się jak lewica.

Do zarzutów tych odniósł się redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” Tomasz Sommer. Dziennikarz wskazał, że problemem nie jest kwestia wolności jako takiej, a przestrzegania prawa.

Według dziennikarza wszystkie to platformy redagują, a zatem są mediami. Natomiast cenzura jest w Polsce zakazana.

Sommer przywołał też ustalenia „Financial Times”. Zdaniem FT szef Facebooka nagle stał się zakładnikiem swojej lewackiej załogi, która wymusza na nim cenzurę – nawet prezydenta USA Donalda Trumpa. A sprzeciw cenzurowaniu Trumpa spotyka się z krytyką lewaków zatrudnianych latami w Facebooku.

Dziennikarz odniósł się również do zarzutu, że prywatnemu przedsiębiorstwu wolno wszystko.

– To nie jest tak, że jeśli przedsiębiorstwo jest prywatne, to ono nie może łamać prawa, nie może łamać zasad, etyki, czy moralności. Wręcz przeciwnie. Takie wolne, prywatne przedsiębiorstwa mogą to robić. Po to między innymi jest kodeks spółek cywilnych, kodeks handlowy, kodeks karny – by w przypadku, gdy takie rzeczy robią ponosiły odpowiedzialność – zauważył dziennikarz.

Sommer przypomniał, że za handel niewolnikami, w wyniku, którego m.in. do Stanów Zjednoczonych trafiali czarni, były odpowiedzialne międzynarodowe firmy handlowe. Które w dużej części były we władaniu osób pochodzenia żydowskiego. Tak jak obecnie Facebook, czy Twitter.

Jednak wojna secesyjna te działania ukróciła. A wszyscy przyznali, że działania te były nielegalne i nieetyczne.

A czy działania mediów społecznościowych są legalne?

Źródło: NCzasTV