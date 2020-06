Światowy Szczyt Szczepień, wśród gości Bill Gates. „Nikt nie jest chroniony, dopóki wszyscy nie będą chronieni”

4. czerwca odbędzie się Światowy Szczyt Szczepień (Global Vaccine Summit), którego gospodarzem będzie Wielka Brytania. Swój panel na szczycie będzie miał również Bill Gates.

Światowy Szczyt Szczepień jest organizowany od dwudziestu lat, jednak w tym roku zapewne przyciągnie uwagę mediów o wiele bardziej niż zazwyczaj. Wszystko z powodu trwającej pandemii koronawirusa i wyścigu mocarstw w wynajdywaniu szczepionek na Covid-19.

Organizowana przez rząd Zjednoczonego Królestwa konferencja następuje po szczycie w Berlinie w styczniu 2015. Jak przyznają sami organizatorzy „celem tego wydarzenia jest zwiększenie funduszy na następne pięć lat”.

Można się jednak spodziewać, że w trakcie konferencji temat koronawirusa zostanie niejednokrotnie poruszony. Tym bardziej, że swój panel na wydarzeniu będzie miał Bill Gates z „Bill & Melinda Gates Foundation”. Występ ten na pewno wzbudzi wiele kontrowersji i będzie szeroko komentowany.

Organizatorzy dostosowali konferencję do warunków epidemiologicznych. 25 głów państw i ponad 50 przedstawicieli wysokiego szczebla rządów i sektora prywatnego „spotka się” w wirtualne rzeczywistości się za pośrednictwem Zoom.

Wydarzenie zostało podzielone na trzy części, które zatytułowano kolejno:

Part I (13:25-14:20) Prewencja: dotrzeć do najbardziej potrzebujących

Part II (14:20-15:20) Ochrona: Nikt nie jest chroniony, dopóki wszyscy nie będą chronieni

Part III (15:20-15:50) Prosperowanie: Budowanie fundacji przyszłości

GAVI, the Vaccine Alliance (główny organizator) to partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz zwiększenia dostępu do szczepień w ubogich krajach. Zrzesza rządy krajów rozwijających się i krajów-darczyńców, Światową Organizację Zdrowia, UNICEF, Bank Światowy, producentów szczepionek, agencje badawcze i technologiczne, organizacje działające na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, Fundację Billa i Melindy Gatesów oraz innych prywatnych darczyńców.

Źródło: gavi.org, PAP