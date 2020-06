W szponach lewackiej ideologii. Do więzienia za zdjęcia w mediach społecznościowych

Idiotów i ludzi pozbawionych elementarnej przyzwoitości nie brakuje. Dla nich tragiczna śmierć człowieka to okazja do doskonałej zabawy i zaistnienia w mediach społecznościowych.

Dlatego też różni debile odgrywają scenę jaka się wydarzyła w Minneapolis, kiedy to policjant w czasie interwencji ukląkł na szyi zatrzymywanego George’a Floyda i tak przycisnął kolanem jego szyję, że mężczyzna zmarł. Bardzo zadowoleni z siebie uśmiechnięci idioci pozują do zdjęć i wrzucają je do sieci.

To oczywiście wywołało wielkie oburzenie wśród internautów. Pojawiło się nawet teorie spiskowe o rasizmie i zorganizowanej akcji. Ale okazało, że że jest ktoś jeszcze bardziej durny niż ci idioci zamieszczający akurat teraz takie zdjęcia w czasie bandy palą i demolują miast, a rodzina nie pochowała jeszcze zmarłego. To państwo brytyjskie i jego policja owładnięte obsesją przestępstw nienawiści. Nasłano więc policję na 2 autorów takich zdjęć i aresztowano dwóch nastolatków. Odpowiadać mają za przestępstwa nienawiści. Z tego paragrafu rocznie w więzieniach w Wielkiej Brytanii ląduje kilkaset osób.

This is absolutely horrifying that it would bring pleasure to a human being to mock the death of another human being. This is absurd and RACIST. #GeorgeFloydChallenge pic.twitter.com/rQADTiNclV

— Allison (@AllisonKirstenB) June 2, 2020