Białoruś ma nowego premiera „ze służb”

47-letni Hałouczanka w przeszłości był w Radzie Bezpieczeństwa, Prokuraturze Generalne i administracji prezydenta. W latach 2009-2013 był wiceszefem Państwowego Komitetu Przemysłu Wojskowego, a przez ostatnie dwa lata – jego szefem. W latach 2013-2018 był ambasadorem Białorusi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Portal niezależnej „Naszej Niwy” określa Hałouczankę jako „człowieka wywodzącego się ze służb specjalnych”. Jest absolwentem Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych (MGIMO).

Wicepremierem został Mikałaj Snapkou. Niedawno nominowano go na ambasadora w Pekinie. Wicepremier Dzmitry Krutoj został z kolei przesunięty do administracji prezydenta, gdzie ma objąć funkcję zastępcy jej szefa.

O zamiarze wymiany rządu w związku z sierpniowymi wyborami prezydenckimi Łukaszenka poinformował 25 maja. 65-letni Aleksander Łukaszenka, który rządzi od 1994 roku będzie kandydował na szóstą kadencję.

Lukashenka dismissed the government of ”reformist” prime minister Siarhiej Rumas. Some people say ”for his connections with Babaryka”, leading Lukashenka’s rival in presidential campaign. New head of gov — Raman Halaučenka (Golovchenko) , Head of Military Industry State Committee pic.twitter.com/wC1xG9ZXd8

