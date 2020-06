Ciekawe życiorysy rodziny „ofiary rasizmu”

Traore łączy jeszcze dodatkowo z Floydem kryminalna przeszłość. Obydwaj stali się też sztandarowymi postaciami antyrasistowskiej rewolucji, która ma „zmienić świat”.

W przypadku francuskiego Malijczyka ciekawa jest też historia jego rodziny. Do niefortunnego zatrzymania Adamy doszło, kiedy policja przyjechała zatrzymać za wymuszenia i groźby jego brata Bagui Traoré. To jednak Adama zaczął uciekać i doszło do nieszczęścia.

Jego ojcem jest niejaki Mara-Siré Traoré, majster budowlany pochodzący z Mali. Miał… 17 dzieci i 4 żony. Dwie białe i dwie czarnoskóre. W wychowaniem tej trzódki miał jednak problemy.

Wspomniany Adama, przedstawiany jako niewinna ofiara systemu i rasizmu policji, miał na koncie od 2007 roku 17 spraw karnych. Kradzieże, narkotyki, zgwałcenie współwięźnia w celi.

Wspomniany wcześniej Bagui Traoré został skazany na 30 miesięcy więzienia za wymuszenie na kobietach „wymagających szczególnego traktowania”, czyli prawdopodobnie niedołężnych.

Kolejny z braci Yacouba Traoré został skazany na 18 miesięcy więzienia za pobicie mężczyzny, który oskarżał Adamę o gwałt w więzieniu. Dostał też 3 lata więzienia za pobicie kierowcy i spalenie autobusu.

Samba Traoré była skazana na 4 lata więzienia, w tym 18 miesięcy w zawieszeniu za przemoc z użyciem broni. Kolejna siostra – Serene Traoré została skazana na 4 miesiące więzienia za obrazę mera Beaumont-sur-Oise.

Youssouf Traoré był skazany na 6 miesięcy więzienia, z czego 3 zostały zawieszone za grożenie śmiercią policji. Assa Traore, która teraz szefuje społecznemu stowarzyszeniu „sprawiedliwość dla Adamy” ma na koncie cztery skargi o zniesławienie.

"They had the same words: 'I can't breathe. I can't breathe. I can't breathe.'"

The sister of a 24-year-old Black victim of police brutality in France compared her brother, Adama Traoré, to George Floyd. pic.twitter.com/PEBCAltydt

— AJ+ (@ajplus) June 5, 2020