George Floyd Challenge podbija Internet. Śmieszki z sieci odgrywają scenę brutalnego zatrzymania [FOTO]

Sieć podbija kontrowersyjny trend – George Floyd Challenge. Internauci odtwarzają na zdjęciu scenę brutalnego zatrzymania w wyniku którego zginął człowiek.

Społeczność internetowa wciąż potrafi zaskakiwać. Po tym jak światło dzienne ujrzało nagranie z brutalnego zatrzymania w którym zginął George Floyd, Internauci stwierdzili, że to świetna okazja do stworzenia nowego challengu.

George Floyd Challenge polega na tym, że jedna osoba kładzie się na ziemi, a druga klęka jej na głowie lub karku. Innymi słowy należy odegrać scenę głośnego zatrzymania ze skutkiem śmiertelnym.

Tylko czekać, aż ktoś rzeczywiście zrobi sobie krzywdę z powodu głupiego trendu.

Co ciekawe, w challengu biorą udział nie tylko dzieciaki, ale również osoby dorosłe, a nawet ludzie starsi.

Twitter. Find these fools. Call them out. We need to know what kind of absolute morons thought they could do this and get away with it. These men are the problem. Find them. I don’t condone violence, but there need to be repercussions for their actions. #GeorgeFloydChallenge pic.twitter.com/DQdATBQU6X — Bluest Knight (@DaBluestKnight) June 2, 2020