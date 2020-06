Grzegorz Braun: Jakie państwo sobie najlepiej radzi z pandemią? Państwo Szumowscy [VIDEO]

Podczas debaty nad wnioskiem o wotum nieufności dla Łukasza Szumowskiego Grzegorz Braun w imieniu Konfederacji wyjaśnił, że jego ugrupowanie nie podpisuje się pod wnioskiem KO, ale będzie głosować za odwołaniem ministra zdrowia.

– Duch w narodzie nie ginie. Jakie państwo sobie najlepiej radzi z pandemią, pyta lud Warszawy i odpowiada: Państwo Szumowscy. To podnosi na duchu i to jest światło w tunelu – mówił Braun z mównicy sejmowej.

Zwracając się do posłów opozycji powiedział: – Mam nadzieję, że państwo przejdziecie do poważnych działań, jak zaczniecie zbierać podpisy pod wnioskiem o Trybunał Stanu dla całego tego kolektywu, który sprowadził na Polskę tę bezprecedensową katastrofę społeczno-gospodarczą. Na pewno się pod tym podpiszemy.

Poinformował, że Konfederacja nie podpisuje się pod wnioskiem o wotum nieufności, ale będzie głosować za odwołaniem ministra Szumowskiego.

Sośnierz: mądrość etapu zmieniała się kilka razy

Inny poseł Konfederację Dobromir Sośnierz zaprezentował w trakcie swojego wystąpienia fragment audycji w radiu RMF FM z udziałem ministra Szumowskiego, w którym mówił on m.in., że maseczki „nie pomagają, one nie zabezpieczają przed wirusem, one nie zabezpieczają przed zachorowaniem”.

Sośnierz stwierdził, że „mądrość etapu na temat maseczek zmieniała się jeszcze kilka razy, potem były obowiązkowe, teraz znowu nie są obowiązkowe, kiedy mamy więcej chorych, niż wtedy, kiedy zaczynały być obowiązkowe”.

– Teraz obwieszczamy triumf nad epidemią, podczas kiedy epidemia zupełnie się nie skończyła, mamy krzywą zachorowań zupełnie płaską i ten wysoki poziom zachorowań cały czas się utrzymuje. Nie wiem skąd ta tromtadracja, skąd te podsumowujące wnioski, że ustrzegliśmy się, póki co tylko rozwlekliśmy to trochę w czasie – ocenił Sośnierz.

.@SosnierzTv: Przestańcie szermować słowem solidarność! Solidarność jest wtedy, kiedy ktoś się dobrowolnie solidaryzuje, a kiedy przystawiamy mu pistolet do głowy i mówimy: Ty teraz burżuju solidaryzuj mi się z biednym, to nie jest to solidarność tylko rabunek i napaść.#KORWiN pic.twitter.com/Ue9uTaKMNT — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) June 4, 2020

Winnicki: brakuje refleksji medycznej

Robert Winnicki ocenił, że „najbardziej w debacie o tym, jak Polska radzi sobie czy nie radzi z epidemią i z tym całym zagadnieniem, brakuje tak naprawdę poważnej refleksji medycznej”.

– Dużo rozmawiamy o gospodarce, jasne, bo gospodarka się sypie, bardzo dużo rozmawiamy o różnych zagadnieniach administracyjnych, biurokratycznych, obostrzeniach, ale gdzie jest miejsce na poważną i wolną dyskusję medyczną na ten temat – pytał.

– Na temat fenomenu tego chociażby, że w naszej części Europy, wliczając w to również Republikę Federalną Niemiec, śmiertelność jest wyraźnie niższa, niż w innych częściach Europy czy świata. Z czym to jest związane. Jakie poważne badania kliniczne zostały przeprowadzone i jak do tego została dostosowana polityka Ministerstwa Zdrowia i całego państwa – wymieniał poseł Konfederacji.

– Było ślepe naśladowanie wytycznych skompromitowanej po wielokroć WHO, zwłaszcza w tej pandemii, z której dzisiaj wycofują się Stany Zjednoczone i zaprzestają finansowania i o które zaprzestanie finansowania WHO apeluje również Krzysztof Bosak – kandydat Konfederacji na prezydenta – powiedział Winnicki.