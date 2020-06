Kolejne ognisko koronawirusa na Śląsku. Tym razem w szpitalu

23 pacjentów oddziału chorób wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Zawierciu jest zarażonych koronawirusem – potwierdziła w piątek placówka. Szpital czasowo wstrzymał przyjęcia na oddziały chorób wewnętrznych i chirurgii ogólnej.

Przedstawiciele zawierciańskiego szpitala poinformowali, że żaden z zakażonych pacjentów nie wykazuje objawów COVID-19 lub grypopodobnych.

„Wczoraj 9 pacjentów zostało przekazanych na oddział zakaźny naszego szpitala, 2 kolejne osoby trafiły do placówki w Tychach. Pozostali pacjenci z dodatnimi wynikami będą przekazywani do szpitali w Tychach i Raciborzu oraz do izolatorium w Goczałkowicach. Pacjenci z ujemnymi wynikami pozostają w szpitalu pod opieką kadry medycznej” – podał w piątek szpital.

Dodatkowo wymazy do badań pod kątem wirusa SARS-CoV-2 pobrano od personelu i pacjentów oddziału chirurgii ogólnej, ponieważ czasowo przebywał tam pacjent przekazany z oddziału chorób wewnętrznych. Dlatego do najbliższej środy wstrzymano przyjęcia pacjentów także na chirurgię – tego dnia kadra i pacjenci przejdą ponowne testy kontrolne .

Przebadani zostaną także pracownicy pracowni diagnostyki obrazowej, tomografii komputerowej i endoskopii. W poniedziałek testy przejdzie cały personel oddziału neurologii w związku z wykonywaniem konsultacji u pacjentów oddziału wewnętrznego.

Na czas wstrzymania przyjęć na oddziałach chorób wewnętrznych i chirurgii ogólnej zabezpieczenie medyczne pacjentów wymagających hospitalizacji w tym zakresie przejęły szpitale w Myszkowie i w Czeladzi.

Szpital w Zawierciu zmagał się już z falą zakażeń koronawirusem w kwietniu – wówczas również zamknięty był oddział chorób wewnętrznych, gdzie zakażonych było kilkunastu pacjentów. Wyniki badań potwierdziły wówczas koronawirusa także u ponad 30 pracowników szpitala, m.in. zastępcy dyrektora placówki.

Od początku epidemii do piątku w całym woj. śląskim potwierdzono 8867 przypadków koronawirusa (w tej grupie ponad 4,6 tys. osób to górnicy ze śląskich kopalń). 2133 osoby wyzdrowiały, a 230 chorych zmarło. Przetestowano ponad 150 tys. próbek pobranych od mieszkańców województwa, z czego ponad 53,5 tys. to badania przesiewowe wśród górników. Śląskie jest województwem o największej w Polsce liczbie potwierdzonych zakażeń koronawirusem. Łącznie w szpitalach w regionie leczonych jest obecnie 326 osób z SARS-CoV-2.(PAP)