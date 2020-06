Kolejny konfederacki HIT w #hot16challenge. „Ściągnij knebel wreszcie i zacznij, zacznij myśleć koniecznie” [VIDEO]

Bronisław Foltyn, prezes okręgu Bielsko-Biała w partii KORWiN, nagrał kolejny konfederacki #hot16challenge. Utwór pod tytułem „Niefajny” imponuje profesjonalizmem, a sam ten tekst jest mocnym wolnościowym przekazem.

Kolejni politycy Konfederacji występują w ramach #hot16challenge. Teraz swoje nagranie udostępnił Bronisław Foltyn, który śpiewa m.in. „ściągnij knebel wreszcie i zacznij, zacznij myśleć koniecznie”.

Tekst utworu „Niefajny”:

słuchaj tutaj, jestem Bronek Foltyn

swe życie poświęciłem sprawie wolności

połowa znajomych dawno wyjechała

albo co gorsza musiała dać ciała

i mimo biurokracji, układów i wałów

debilnych przepisów i „życzliwych” sąsiadów

wciąż jakoś twardo stąpam po tej ziemi

pełen nadziei i nic tego nie zmieni

ZUS i dochodowy, akcyza, i VAT

to największe zło, które nas niszczy od lat

zasiłki socjalne, etaty państwowe

bezkarni politycy, deficyty budżetowe

i te 100 tys długu na każdego z nas

ten bal na Titanicu, który ciągle trwa

i uczucie, że jesteś ciągle dymany

bo ten system jest po prostu niefajny

to nowy początek, ściągnij knebel wreszcie

i zacznij, zacznij myśleć koniecznie

i gdyby nawet przyszło 1000 socjalistów

z Antify faszystów i aborcjonistów

i każdy nie wiem jak się wytężał

hejtował, donosił, fake newsy zamieszczał

niczego nie zmieniaj i bądź pełen nadziei

a socjalizm wspólnie poślemy do ziemi

i warto o to walczyć, coś zmienić wreszcie

i marzyć i wierzyć, że dopisze szczęście

że socjal upadnie, że zaświeci słońce

znajomi powrócą i będzie tu godnie

że mimo biurokracji, że mimo układów

bezkarnych polityków i „życzliwych” sąsiadów

poślemy ich wszystkich pod zieloną trawkę

bo warto naprawdę zagrać o tą stawkę