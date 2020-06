„Niemców” przybywa w rekordowym tempie. W 2019 roku obywatelstwo tego kraju uzyskało blisko 130 tysięcy cudzoziemców

Rekordowa liczba cudzoziemców otrzymała w 2019 roku obywatelstwo niemieckie. Wśród nich jest 6 tysięcy Polaków.

W środę Federalny Urząd Statystyczny ogłosił, że w 2019 r. 129 000 obcokrajowców otrzymało obywatelstwo niemieckie. To o 16 600 (15 procent) więcej niż w poprzednim roku, co oznacza najwyższy poziom naturalizacji od 2003 r. -Informuje Frankfurter Rundschau .

Imigranci którym przyznano obywatelstwo niemieckie, pochodzili ze 183 krajów. Największa grupa narodowa – około 16 200 osób, które zostało naturalizowanymi Niemcami, to obywatele tureccy.

„Ogólnie jednak tylko 1,2% Turków, którzy potencjalnie kwalifikują się do naturalizacji, faktycznie otrzymało obywatelstwo niemieckie” – podał Federalny Urząd Statystyczny. Potencjał naturalizacji odnosi się do odsetka osób, które spełniają większość kryteriów wymaganych do uzyskania obywatelstwa niemieckiego.

Liczba Brytyjczyków, którym przyznano obywatelstwo niemieckie, również znacznie wzrosła w porównaniu do poprzednich lat – do 14 600. To najprawdopodobniej efekt Brexitu. Trzecia najliczniejszą grupą naturalizowanych są Polacy. Obywatelstwo niemieckie otrzymało 6 tysięcy naszych rodaków.

Na kolejnym miejscu są Rumuni – 5800, Irakijczycy – 4600, Ukraińcy – 1800 i Syryjczycy – 1000. Około 1/3 wszystkich naturalizowanych osób w 2019 r. pochodziła z państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Partia Zielonych namawia rząd federalny, aby poprzez zmianę obowiązujących przepisów ułatwiał migrantom mieszkającym w tym kraju uzyskanie obywatelstwa .

Grupa parlamentarna Zielonych zaproponowała, aby Niemcy przyjęły „sprawiedliwą” koncepcję obywatelstwa. Chcą m.in, aby dzieci urodzone w Niemczech automatycznie otrzymywały obywatelstwo, jeżeli przynajmniej jedno z rodziców mieszka w Niemczech legalnie.