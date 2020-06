Prezydent Andrzej Duda ułaskawił Jana Śpiewaka

Jak informuje RMF FM, prezydent Andrzej Duda, późnym wieczorem ułaskawił lewicowego aktywistę miejskiego – Jana Śpiewaka.

W grudniu zeszłego roku Sąd Okręgowy utrzymał w mocy wyrok nałożony na Śpiewaka. Aktywista został uznany winnym zniesławienia mecenas Bogumiły Górnikowskiej-Ćwiąkalskiej, córki Zbigniewa Ćwiąkalskiego, byłego ministra sprawiedliwości i prokuratura generalnego.

„Jestem jedyną osobą skazaną już dwukrotnie prawomocnym wyrokiem w związku z afera reprywatyzacyjna. Mimo tego, że udowodniliśmy, że mecenas Cwiakalska wielokrotnie niedopełniła swoich obowiązków a swoimi działaniami doprowadziła do tragedii i dramatu lokatorów” – pisał podówczas na Twitterze Jan Śpiewak (pisownia oryginalna).

W grudniu lewicowy aktywista zwrócił się do Andrzej Dudy z prośbą o ułaskawienie. Doszło nawet do spotkania obu mężczyzn. Jak się okazuje Śpiewak przekonał prezydenta do swoich racji, bo ten wczoraj postanowił o jego ułaskawieniu.