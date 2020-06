Tak działa propaganda. 700 minut o śmierci George’a Floyda, 5 minut o innych ofiarach zamieszek [WIDEO]

Badanie przeprowadziła grupa NewsBusters pomiędzy 28 maja a 3 czerwca. Wynika z nich, że główne amerykańskie stacje nadające w kanałach otwartych: ABC, CBS, NBC poświeciły śmierci czarnoskórego mężczyzny w Minneapolis 710 minut. I tak ABC 200 minut, CBS 2011 minut, a NBC aż 301.

W tym samym czasie na informacje o ofiarach, które zginęły w rozruchach po śmierci Floyda poświecono razem 5 minut. Wiadomo, że śmierć w zamieszkach poniosło co najmniej 10 osób. I tak NBC poświeciła temu 2 minuty 12 sekund, ABC 1 minutę i 31 sekund, a CBS zalewie 61 sekund.

Chodzi o śmierć choćby takich osób jak 77-letni emerytowany policjant kapitan David Dorn z Saint Louis, który zgłosił się w czasie rozruchów na służbę i został zastrzelony, gdy starał się chronić biznes swoich przyjaciół. Razem wszystkie 3 stacje poświęciły jego śmierci mniej niż minute, czyli średnio mniej niż 20 sekund każda. Kablowa stacja Informacyjna CNN całkowicie przemilczała śmierć emerytowanego policjanta

We wszystkich stacjach całkowicie zaś przemilczano np. śmierć 53-letniego Davida Patricka Underwood, ochroniarza z Oakland, który chronił budynek sądu w tym mieście. Podobnie przemilczano śmierć 38-letniego Chrisa Beaty. Większość ofiar, które zginęły w rozruchach to czarnoskórzy.

“All over some TVs.” 77-year-old St. Louis retired Police Captain David Dorn was shot dead by looters when he tried to get them to stop looting a local pawn shop. pic.twitter.com/Xtvii4HoB1

— Ian Miles Cheong (@stillgray) June 2, 2020