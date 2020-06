Wydłub oczy, zniszcz swojego wroga – tak się szkolą faszyści z Antify [WIDEO]

Dziennikarze Project Veritas dotarli do jednego z byłych członków grupy Rose City Antifa z Portland, która jest jedną z najradykalniejszych w tej lewackiej, terrorystycznej organizacji. Udało im się pozyskać nagranie pokazujące jak wyglądają szkolenia w Antifie.

Nie jest jasne czy osoba anonimowo opowiadająca o Antifie jest dziennikarzem, czy własnie byłym członkiem terrorystycznej grupy. Chodzi o bezpieczeństwo informatora. Dziennikarze pozyskali nagranie pokazujące jak szkolą się faszyści z Antify.

Szkolenie prowadzi osobnik zidentyfikowany jako Nicholas Cifuni, który radzi jak chować broń i atakować „wrogów’. – Nie bądź jednym z tych pie..ych facetów z kastetem , któremu robi się zdjęcia – tłumaczy faszysta. – Policja będzie mówić:„ świetnie, że możemy ścigać tych skurwieli, patrzcie, jacy są brutalni”. To nie tak, że nie jesteśmy, ale musimy ku..a ukryć to gó..o”- mówi.

– Ćwicz takie rzeczy jak wyłupianie oczu. Nie trzeba bardzo naciskać, aby zranić czyjeś oczy – kontynuuje. – To nie boks, to nie kickboxing, to jest niszczenie wroga.

Spotkania faszystów odbywały się z zachowaniem dużych środków bezpieczeństwa. Uczestnicy musieli zostawiać telefony w łazience, gdzie włączano wentylator tak, by zagłuszał wszystkie dźwięki jakie mogły być ewentualnie nagrane. Informatorowi trudno było dostać się do grupy. Musiał zostać polecony wcześniej przez kogoś zaufanego, kogoś kto już zawodowo działa w faszystowskiej organizacji.

Założycielką Rose City Antifa jest Caroline Victorin, która wcześniej mieszkała w Szwecji ze swoim szwedzkim mężem. Para przeprowadziła się do Portland w 2017 roku. Z raportu Szwedzkiego Instytutu Badań Obronnych (FOI) wynika, że miała powiązania ze skrajnie anarchistyczną organizacją Fundacją Expo oraz z brytyjską grupą Hope not Hate. Obie te grupy były w przeszłości finansowane przez George’a Sorosa za pośrednictwem jego fundacji Open Society Foundation.

Faszystowska RCA z Portland jest jedną z najbardziej agresywnych komórek Antifa w Stanach Zjednoczonych. Jej działalność została dobrze udokumentowana przez dziennikarza Andy’ego Ngo. Sam Ngo został brutalnie pobity przez grupę podczas rozruchów w ubiegłym roku. Dziennikarz miał m.in krwiaka mózgu.

W listopadzie ubiegłego roku Gage Halupowski jeden z członków faszystowskiej bandy został skazany na sześć lat więzienia za napad na Adama Kelly. Atak mógł skończyć się śmiercią. Ofierze założono na głowę 25 szwów.

Prokurator Generalny Andrew Barr wskazał Antifę z Portland jako jedną z tych band, które wzniecały rozruchy po śmierci George’a Floyda zabitego w Minneapolis przez policjanta.

