Zła wiadomość dla Polski. Trump wycofuje tysiące żołnierzy z baz w Niemczech

Nawet 9500 amerykańskich żołnierzy opuści bazy w Niemczech. Jak ujawnił „Wall Street Journal” operacja ma się zakończyć do września.

„Wall Street Journal” ujawnił, że Donald Trump nakazał Pentagonowi wycofanie 9500 amerykańskich żołnierzy z baz w Niemczech. To olbrzymia część ze stacjonującej tam amerykańskiej armii.

Dotychczas na terenie Niemiec stacjonowało 34 500 żołnierzy. Nie wiadomo, że pozostałym również nakaże się powrót lub relokację.

Operacja ma się zakończyć do września. Według niektórych mediów żołnierze, którzy dotychczas stacjonowali w Niemczech mogą trafić do Polski, ale jest to mało prawdopodobne.

Przypomnijmy, że niedawno doszło do sporu ambasador Georgette Mosbacher z ambasadorem Niemiec w Polsce Rolfem Nikelem. – Jeśli Niemcy chcą zmniejszyć potencjał nuklearny i osłabić NATO, to być może Polska – która rzetelnie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, rozumie ryzyka i leży na wschodniej flance NATO – mogłaby przyjąć ten potencjał u siebie – pisała wówczas Mosbacher.

Z kolei ambasador USA w Berlinie Richard Grenell wprost domagał się większego finansowego zaangażowania Niemiec. – Jest czymś obraźliwym zakładać, że amerykańscy podatnicy będą nadal płacić za obecność 50 tys. Amerykanów w Niemczech, ale Niemcy będą przeznaczali swoje nadwyżki budżetowe na sprawy krajowe – powiedział agencji DPA.

Możliwe zatem, że decyzja o wycofaniu żołnierzy może być związana z żądaniami USA wobec Niemiec.

W planach obronnych to własnie z Niemiec mają przyjść Polsce z odsieczą wojska NATO, głównie oczywiście US Army. Wycofywanie wojska amerykańskich z Niemiec może być więc elementem szerszej gry geopolitycznej.

Źródło: Wall Street Journal