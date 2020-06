Bill Gates, twórcy Diablo i Call of Duty wspierają Black Lives Matter i rozdają bany. Gracze skarżą się na gigantyczne „antyrasistowskie” blokady

Microsoft, Activision Blizzard, Sony, Ubisoft, Electronic Arts i inni zaangażowali się w Black Lives Matter. To protesty po śmierci George’a Floyd’a, czarnoskórego byłego kryminalisty, który zginął w wyniku brutalnej interwencji policji.

#NewProfilePic Today, we will continue to uplift voices from the Black and African American community at Microsoft.

Producenci gier i konsol publikują w mediach swoje oświadczenia o solidarności z ruchem. Dodatkowo przesuwają swoje wielkie wydarzenia.

More important voices than ours need to be heard, and now is the time to listen.

We are postponing our upcoming World of Warcraft: Shadowlands livestream planned for June 9, and will share more details about the expansion in the future.

— World of Warcraft (@Warcraft) June 5, 2020