Dobosz: Czy fala białokrytyków ubogaci Europę? [VIDEO]

Czy zamieszki w USA i ruch Black Lives Matters to już jawny rasizm wobec białych? Fala protestów po zabiciu czarnoskórego kryminalisty wylewa się na Europę.

W wyniku interwencji białego policjanta zmarł czarnoskóry George Floyd. Floyd był wielokrotnie karany, a w dniu interwencji przyłapano go na próbie płacenia fałszywą 20-dolarówką.

Policjant przez kilka minut przyciskał jego kark kolanem do ziemi, co doprowadziło do jego śmierci. Wydarzenie doprowadziło do zamieszek w USA i protestów na całym świecie.

Korespondent „Najwyższego Czasu” Bogdan Dobosz odniósł się do tego jak hasło „rasizm” stało się narzędziem do walki z białymi i jak przebiegają protesty we Francji.

Dobosz przypomniał zdarzenie sprzed 10 lat, gdy jako świadek wypadku, spowodowanego przez czarnoskórych chciał poczekać na policję. Czarnoskórzy najpierw próbowali nakłonić go do zeznań przeciwko ofierze wypadku, a gdy korespondent odmówił składania fałszywych zeznań oskarżono go o rasizm.

– Francja bardzo zbliża się do sytuacji w amerykańskiej. 2 czerwca odbyła się w Paryżu wielka, licząca ponad 20 tys. osób, manifestacja solidarności z murzynami, Afroamerykanami. Ale miała ona jednocześnie swoje źródła francuskie – wskazał Dobosz.

Korespondent przypomniał, że sprawa bliźniaczo podobna do skandalu wokół George’a Floyd’a miała miejsce we Francji z udziałem Malijczyka urodzonego we Francji. Mężczyzna również zmarł w wyniku interwencji policji.

Według policji, funkcjonariusze przyjechali, aby zatrzymać jego brata za przestępstwa. Na widok policjantów zaczął uciekać i się wyrywać.

Później zmarł w wyniku zawału serca i obrażeń, których nabawił w trakcie walki z funkcjonariuszami, którzy ostatecznie skuli go i wsadzili do radiowozu. Zdaniem czarnoskórych policjanci go udusili.

Źródło: NCzasTV