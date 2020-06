Pracownia SW Research na zlecenie rp.pl zapytała ankietowanych o najlepszy układ polityczny, jeśli chodzi o wybór prezydenta. Respondenci mogli się opowiedzieć za wyborem polityka z obozu rządzącego albo z opozycji lub też postawić na kompetencje kandydata.

Prawo i Sprawiedliwość przekonuje, że najlepszy dla Polski w dobie pandemii byłby ponowny wybór kandydata tej partii. Jak podkreślają rządzący, zapewniłoby to „zgodną współpracę” prezydenta z rządem i większością parlamentarną.

– Wybór któregokolwiek kandydata opozycji oznaczałby automatycznie wojnę na górze – przekonywał wicerzecznik PiS i członek sztabu wyborczego Andrzeja Dudy, Radosław Fogiel.

Opozycja natomiast twierdzi, że prezydent wywodzący się z jej środowiska byłby elementem kontroli nad większością rządzącą.

– Prezydent z opozycji to gwarancja, że wszyscy ci, którzy łamią prawo, nie pozostaną bezkarni. Prezydent z opozycji to gwarancja, że rządowi ktoś będzie patrzył na ręce, a jest na co patrzeć – twierdził Rafał Trzaskowski.

Uczestnicy sondażu SW Research ustosunkowali się do pytania, czy ich zdaniem korzystniejsze jest, gdy prezydent wywodzi się z obozu władzy czy też z opozycji. Na tak postawione pytanie 18 proc. respondetów odpowiedziało, że lepszą sytuacją jest wybór prezydenta z obozu władzy. Przeciwne zdanie miało 21,5 proc. ankietowanych.

Z kolei 48,2 proc. respondentów stwierdziło, że polityczne pochodzenie kandydata nie ma tu większego znaczenia. Liczą się bowiem kompetencje polityka, który ma być głową państwa.

12,3 proc. badanych nie ma zdania w tej kwestii.

– Kompetencje prezydenta nad jego związki z większością rządzącą przedkłada połowa osób z wykształceniem średnim i zbliżony odsetek respondentów powyżej 50 roku życia. Profesjonalizm prezydenta za najważniejszy uważają 2 na 3 osoby o dochodach nie wyższych niż 1000 zł miesięcznie i ponad połowa mieszkańców miast wielkości od 100 tys. do 199 tys. osób – skomentował dyrektor działu analiz SW Research Adrian Wróblewski.

Badanie przeprowadzono wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 3-4.06.2020r. Udział w nim wzięło 800 Internautów powyżej 18. roku życia.

Źródło: rp.pl