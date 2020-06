Szaleństwo nie ustępuje. Starcia z policją w Londynie [VIDEO]

W Londynie lewacy i czarnoskórzy postanowili także zaprotestować przeciwko „rasizmowi’ i „białej dominacji”. Doszło do starć z policją.

W stronę londyńskiej policji poleciały butelki i inne przedmioty. Do rozpędzenia zadymiarzy wkroczyła londyńska policja konna.

Jeźdźcy także zostali zaatakowani. Jeden policjant spadł z konia a zwierzę uciekało ulicami.

Do starcia doszło w okolicy Whitehall, niedaleko siedziby premiera na Downing Street.

Wielu bandziorów jest zamaskowanych. Siły policyjne zostały zwiększone i sytuacja została opanowana, ale protest nadal trwa.

BREAKING: Protesters have clashed with police in central London during a demonstration over the death of George Floyd.@skymarkwhite has the latest.

Follow live updates: https://t.co/nOxuGqYauQ pic.twitter.com/5IUJ5UrGzQ

— SkyNews (@SkyNews) June 6, 2020