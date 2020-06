Von der Leyen do roboty! Eko Greta zna się na wszystkim i wzywa szefową Komisji Europejskiej, by zajęła się amerykańską policją [WIDEO]

Szwedzka ekofanatyczka skomentowała nagranie na którym widać jak policja w Buffalo w stanie Nowy Jork popycha starszego mężczyznę, a ten przewraca się na chodnik. Mężczyzna upada tak nieszczęśliwie, że uderza głową o chodnik i zostaje odwieziony do szpitala Erie County Medical Center. Jak poinformował burmistrz miasta Byron Brown jego stan jest stabilny. Dwóch policjantów, którzy brali udział w zdarzeniu zostało zawieszonych.

Nagranie wzburzyło szwedzką nastolatkę Gretę Thunberg, która ma obyczaj wydawania poleceń rożnym światowym politykom. Niektórzy – tak jak unijni jej słuchają i wedle jej życzenia ustawiają np. politykę energetyczną. Greta pomyślała więc sobie, że teraz każe im zając się amerykańska policją.

„Wciąż czekam, aż UE i poszczególne narody demokratyczne oficjalnie potępią brutalność policji i ataki na wolną prasę, do których dochodzi w USA USA. Jak długo będziemy stać, patrzeć i nic nie mówić?” – napisała szwedzka nastolatka

No własnie. Pani przewodnicząca Ursula von der Leyen. Dziecko czeka a wy nic. Jak tak śmiecie. Do roboty i dalejże apelować i potępiać. Jak tego nie zrobicie to Greta będzie bardzo niezadowolona i na was nakrzyczy, albo nawet doniesie do Obamy, czy ONZ. To może niech chociaż Tusk potępi. I tak nie ma nic do roboty.

Still waiting for the EU and individual democratic nations to officially condemn the police brutality and attacks on the free press escalating the USA.

For how long are we going to stand by, watch and say nothing? https://t.co/OtJosMbTaZ

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) June 5, 2020