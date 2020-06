Bosak show! Kandydat Konfederacji na prezydenta porwał poznaniaków [VIDEO]

To co działo się w niedzielę na Placu Wolności w Poznaniu, przeszło chyba oczekiwania nawet samego Krzysztofa Bosaka. Kandydat Konfederacji został bardzo ciepło przyjęty przez skandujący jego nazwisko tłum. Przemówienie kilkukrotnie było przerywane oklaskami.

– Krzysztof Bosak, Krzysztof Bosak! – skandowali licznie zgromadzeni poznaniacy, kiedy na pl. Wolności w stolicy Wielkopolski pojawił się kandydat Konfederacji na prezydenta RP. Na początku mówił o tym, co rząd PiS chce zrobić z polską służbą zdrowia, która i tak jest już przecież w kiepskiej kondycji. Więcej na tan temat TUTAJ.

Wypunktował lewaków na balkonie

Później zwrócił się do młodych ludzi, stojących na balkonie, którzy mieli transparenty nawiązujące do ochrony środowiska. – Nie odbieram tego jako zakłócenia. Jeżeli walczycie o klimat, zachęcam, żebyście przede wszystkim poszli z tymi transparentami pod ambasady największych emitentów: USA, Indii, Chin… – mówił Bosak, któremu gromkimi brawami przerwał tłum.

Bosak tłumaczył młodym lewakom absurd jakim się kierują. Uświadamiał im, że ich walka zamiast ochronić środowisko, zabije naszą gospodarkę. – Póki te państwa swoich norm nie zmienią, to Polska może zlikwidować cały swój przemysł, całą swoją hodowlę zwierząt. Możemy wyobrazić sobie, że cała nasza populacja zniknie, bo przecież każdy też dwutlenek węgla wydycha. I i tak się nic nie zmieni, bo cała polska emisja jest poniżej 1 proc. w skali świata – mówił.

Zwrócił też uwagę na wielką hipokryzję jaka panuje w realiach lewicowych ideologii skonfrontowanych ze stanem rzeczywistym. – Gdybym był na waszym miejscu to bym się zaczął pytać dlaczego importujemy mnóstwo dóbr z tych państw, które nie mają norm środowiskowych. I dlaczego nie protestujecie przeciwko Unii Europejskiej, która na to pozwala? – pytał Bosak i znów rozległy się oklaski.

Dodał też, że w świecie Europy zachodniej polityka zastała przechwycona przez ludzi zanurzonych w ideologii lewicowej. – Od spraw światopoglądowych, przez przemysł, kończąc na organizacji edukacji czy ochrony zdrowia. My nie możemy sobie na to pozwolić – podkreślił.

Polska jest niezwykle spokojnym krajem

Konfederata odniósł się też do tzw. wojny polsko-polskiej i zaznaczając, że coś takiego nie istnieje. Radził, żeby zobaczyć co dzieje się w USA i wielu europejskich stolicach. – My tu mamy święty spokój i zachowajmy ten święty spokój jak najdłużej, żebyśmy mogli spokojnie żyć i spokojnie się rozwijać – dodał.

Następnie wypowiedział się też o jedności partii mimo różnic i nowej jakości w polityce. Zdradził, że często w rozmowach z ekspertami czy dziennikarzami słyszał, że Konfederacja rozpadnie się przy pierwszej lepiej okazji. Tymczasem partia z tyloma różnicami, osobowościami, bez jednego prezesa doskonale funkcjonuje i co więcej – nie sprzedała się za stanowiska!

Kończąc zachęcał uczestników spotkania, żeby przyłączyli się do Konfederacji. – Potrzebujemy was. Musimy mieć kilka razy większe struktury – apelował.