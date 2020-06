Burze z gradem w 11 województwach. Na Śląsku trąba powietrzna i pozrywane dachy [FOTO/VIDEO]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzega przed burzami i burzami z gradem. W niedzielę 7 czerwca po południu mogą wystąpić aż w jedenastu województwach.

Jak podał IMGW, burze i burze z gradem mogą wystąpić w województwach: mazowieckim, podlaskim, części warmińsko-mazurskiego, łódzkim, świętokrzyskim, podkarpackim, lubelskim, małopolskim, śląskim, opolskim i w części dolnośląskiego.

Dla tych województw prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu. Może on wynieść od 20 mm do 30 mm, a lokalnie do 40 mm. Wystąpią także porywy wiatru do 75 km/h. Na terenach tych miejscami będzie padał grad.

Instytut zaleca ostrożność. Do tej pory na Śląsku odnotowano też trąbę powietrzną, która w Kaniowie uszkodziła 20 dachów.

Źródło: PAP