Jaka pogoda na początek tygodnia? Nad Polskę nadciągają nawałnice! [PROGNOZA]

Nad Polskę nadciągają nawałnice i trąby powietrzne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzega przed burzami i burzami z gradem. Gwałtowne zjawiska atmosferyczne zaatakowały już w niedzielne popołudnie.

Jak podał IMGW, burze i burze z gradem mogą wystąpić w województwach: mazowieckim, podlaskim, części warmińsko-mazurskiego, łódzkim, świętokrzyskim, podkarpackim, lubelskim, małopolskim, śląskim, opolskim i części dolnośląskiego.

Dla tych województw prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu wynoszącymi od 20 mm do 30 mm, a lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h. Na terenach tych miejscami może też spaść grad.

Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów dotyczących rozwoju sytuacji pogodowej.

#IMGWlive g. 18:30

Aktualne ostrzeżenia:

🔵 hydrologiczne-1 i 2 stopnia dla zlewni górnej i środkowej Odry.

⚪️ meteorologiczne przed burzami z gradem-1 i 2 stopnia. Ostrzeżenia 2 stopnia dotyczą województw: warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego. pic.twitter.com/XKy0ohzbJu — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 7, 2020

Prognoza na poniedziałek

W poniedziałek i we wtorek wschód kraju znajdzie się w strefie pofalowanego frontu atmosferycznego. Nad zachodnią połowę kraju napływać będzie chłodniejsze powietrze polarne morskie, zaś wschodnia połowa pozostanie w znacznie cieplejszym powietrzu pochodzenia zwrotnikowego.

W poniedziałek miejscami należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a we wschodniej połowie kraju burz, gdzieniegdzie z ulewami i gradem. W czasie burz prognozowana jest wysokość opadów do 30 mm.

Temperatura maksymalna w zachodniej części kraju wyniesie od 14 st. do 19 st., w centrum około 20 st., na krańcach wschodnich do 28 st., a w dolinach sudeckich i lokalnie nad morzem 13 st. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Natomiast w zachodniej połowie kraju północno-zachodni, we wschodniej z kierunków zmieniających się. W czasie burz porywy wiatru mogą sięgać do 80 km/h.

W nocy z poniedziałku na wtorek na zachodzie i północnym zachodzie Polski zachmurzenie na ogół umiarkowane i bez opadów. Poza tym zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Należy się również spodziewać przelotnych opadów deszczu, a miejscami na wschodzie również burz, lokalnie z gradem. W czasie burz prognozowana wysokość opadów wyniesie do 20 mm.

Pogoda we wtorek

Nad ranem we wtorek możliwe są mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Temperatura minimalna w zachodniej połowie kraju wyniesie od 7 st. do 11 st., a na pozostałym obszarze od 11 st. do 16 st. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny. W czasie burz jego porywy mogą wynieść do 65 km/h.

We wtorek w dzień w zachodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, lokalnie słabe opady deszczu. We wschodniej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i burze, możliwy grad. W czasie burz prognozowana wysokość opadów wyniesie do 30 mm.

Temperatura maksymalna w zachodniej połowie kraju będzie sięgać od 16 st. miejscami na południowym zachodzie i Podhalu, około 19 st. w centrum, do 26 st. Lokalnie na krańcach wschodnich, w dolinach sudeckich i nad morzem około 15 st. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru wyniosą do 75 km/h.

Niedzielna nawałnica na Śląsku

O gwałtownej zmianie aury mogli przekonać się w niedzielne popołudnie mieszkańcy Śląska. Ponad 20 dachów zostało uszkodzonych wskutek przejścia trąby powietrznej w miejscowości Kaniów w gminie Bestwina (powiat bielski). Nikt nie doznał obrażeń.

Jak wynika z informacji śląskiej straży pożarnej, burza z trąbą powietrzną przeszła przez okolice Kaniowa w niedzielę po godz. 14. Następnie mieszkańcy zaczęli zgłaszać uszkodzenia, głównie dachów w budynkach mieszkalnych.

Rzeczniczka bielskiej straży pożarnej starsza kapitan Patrycja Pokrzywa podała, że do godz. 18. zgłoszono 23 uszkodzenia dachów. W tym 21 na budynkach mieszkalnych i 2 na budynkach gospodarczych, a także zniszczenia mniejszych obiektów.

Wcześniej rzeczniczka śląskiej straży pożarnej młodsza brygadier Aneta Gołębiowska, opisując najpoważniejsze uszkodzenia, mówiła m.in. o uszkodzonych ścian szczytowych w jednym budynku i całkowicie zerwanym dachu.

Źródła: NCzas.com, PAP