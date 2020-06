Nie żyje były szef komisji śledczej ds. Orlenu. Józef Gruszka był był bohaterem głośnej afery szpiegowskiej

W niedzielę zmarł Józef Gruszka. Były poseł i szef komisji śledczej ds. Orlenu był bohaterem głośnej afery szpiegowskiej.

W niedzielę rano w szpitalu w Ostrowie Wielkopolskim zmarł Józef Gruszka. Były poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego i były szef komisji śledczej ds. Orlenu miał 73 lata.

O śmierci byłego posła poinformowali Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Krzysztof Grabowski, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

– Dziś rano, w wieku 73 lat zmarł nasz przyjaciel Józef Gruszka. Poseł, samorządowiec, przez całe swoje życie związany z Ruchem Ludowym. Zawsze oddany sprawie, kierujący się dobrem. Składam najszczersze wyrazy współczucia żonie Halinie oraz córkom Barbarze, Marii i Karolinie – napisał na Twitterze szef PSL.

Dziś rano, w wieku 73 lat zmarł nasz przyjaciel Józef Gruszka. Poseł, samorządowiec, przez całe swoje życie związany z Ruchem Ludowym. Zawsze oddany sprawie, kierujący się dobrem. Składam najszczersze wyrazy współczucia żonie Halinie oraz córkom Barbarze, Marii i Karolinie. pic.twitter.com/1eZupNGlrR — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) June 7, 2020

Gruszka był bohaterem jednej z najsłynniejszych afer szpiegowskich w Polsce. Według niektórych mediów za badanie wycieków tajnych informacji służby wplątały go w aferę, która doprowadziła go do utraty zdrowia.

Przypomnijmy – Gruszka od 2004 roku kierował komisją śledczą ds. Orlenu. W wyniku jej prac na jaw wyszły zaskakujące informacje.

– Poufne wieści o tajnych notatkach dotyczących spotkania Kulczyka z Rosjanami mogą przekazywać służby specjalne – mówił pod koniec 2004 roku poseł w radiu RMF.

Na kilka miesięcy przed wyborami w 2005 roku aresztowany został asystent przewodniczącego komisji śledczej pod zarzutem „co najmniej gotowości” do współpracy z obcym wywiadem. Chodziło o Rosję, a oficer, z którym rozmawiał T. opuścił terytorium RP na żądanie Polski.

Sprawa zrujnowała wizerunek posła. Sam Gruszka nie wytrzymał presji i dostał udaru mózgu 10 kwietnia 2005 roku.

Jego rehabilitacja i leczenie trwało latami. W 2007 roku jego asystent Marcin Tylicki został oczyszczony z zarzutów.

Sprawa zrujnowała mu kilka lat życia. Spędził trzy miesiące w areszcie. – Uniemożliwiono mi ukończenie studiów, straciłem pracę, reputację, odwrócili się ode mnie przyjaciele, przeżyłem osobistą tragedię – mówił Tylicki.

– (Józef Gruszka) Był obiektem dużych kombinacji operacyjnych tajnych służb… Stracił zdrowie! Jego historia to przestroga. Wiele by pisać… – napisał o zmarłym pośle historyk Sławomir Cenckiewicz.

Źródło: Radio Zet