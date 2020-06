Zbiórka na portalu Zrzutka.pl dla minister Emilewicz. Potrzebny aparat żeby lepiej słyszała Kaczyńskiego

Na portalu Zrzutka.pl jest zbiórka dla Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz. Czego potrzebuje polityk PiS? Chodzi o aparat do uszu, żeby… mogła lepiej słyszeć prezesa Jarosława Kaczyńskiego. W wywiadzie na TVN24 powiedziała, że nie usłyszała słów jakie rzucił szef jej partii w kierunku opozycji.

Jarosław Kaczyński w trakcie wystąpienia poseł Barbary Nowackiej, która uzasadniała wniosek o odwołanie ministra Łukasza Szumowskiego, wykrzyczał w kierunku opozycji słowa – „chamska hołota”. Prezes partii rządzącej wywołał awanturę, przez którą wicemarszałek Ryszard Terlecki musiał zarządzić przerwę w obradach.

O opinie co do zachowania prezesa zapytana została na antenie TVN24 minister Emilewicz. I co odpowiedziała? – Ja nie słyszałam słów Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ kilku ministrów zaczęło głośnej mówić – uchyliła się od oceny zachowania szefa.

Tymczasem autorzy zbiórki na aparat słuchowy dla minister zauważyli, że ta w momencie, kiedy Kaczyński krzyczał, stała tuż obok niego.

„W związku z tym zbieramy na aparat słuchowy dla Pani Minister Emilewicz klasy wysokiej, który dedykowany jest osobom prowadzącym aktywny tryb życia, ceniącym niezawodność, intuicyjne działania urządzenia, a także osobom z głębokim niedosłuchem czy też częściową głuchotą. Świetnie się sprawdzą również przy pracy z dźwiękiem, są więc polecane w wyjątkowo trudnych warunkach akustycznych, gdzie natężenie dźwięku oraz jego źródło często się zmienia” – uzasadnili autorzy zbiórki.